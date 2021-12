Paul Walker: il fratello Cody ringrazia Vin Diesel per il sostegno al FuelFest

Il fratello di Paul Walker, Cody, ha ringraziato pubblicamente Vin Diesel per 'essersi presentato in grande stile' presso il FuelFest di quest'anno.

Vin Diesel ha partecipato all'evento annuale di Cody Walker, il FuelFest, in cui viene celebrata la cultura dell'auto a beneficio di Reach Out Worldwide, un'organizzazione no-profit di soccorso in caso di calamità naturali fondata dal suo defunto fratello Paul Walker, amico intimo di Diesel.

"Sono qui con mio fratello al FuelFest", ha dichiarato Diesel dall'interno del Wild Horse Pass Motorsports Park in Arizona in una clip postata sul proprio profilo Instagram. "È un tale onore vedere l'intera cultura automobilistica riunita da mio fratello Cody".

Cody, 33 anni, durante il filmato ha ringraziato pubblicamente l'attore di Fast and Furious: "Grazie a tutti quelli che oggi hanno mostrato il loro sostegno. Grazie a Vin Diesel e alla famiglia di F&F per essersi presentata in grande stile". Il fratello di Paul ha anche commentato una foto della star, scrivendo: "La telecamera ha catturato questo meraviglioso momento. Grazie per aver sempre creduto in me, supportandomi e, soprattutto, aiutando a mantenere viva la sua eredità."

Anche Tyrese Gibson, che ha recitato al fianco di Diesel e Walker nel franchise Fast and Furious, ha partecipato all'evento, condividendo una foto dell'abbraccio di Cody e Vin Diesel: "L'abbraccio che si farà sentire in tutto il mondo! È saltato su un aereo privato perché non voleva che passasse un altro giorno senza abbracciare Cody Walker proprio nella settimana in cui abbiamo perso tutti nostro fratello. Questo è amore, questo è vero amore per la FAMIGLIA WALKER!"