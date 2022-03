Paul Thomas Anderson ha diretto il video del brano Lost Track per le sorelle Haim

Paul Thomas Anderson, reduce dal successo di Licorice Pizza, è tornato alla regia di un video musicale collaborando con il trio musicale Haim.

Alana, Este e Danielle Haim hanno collaborato per la decima volta in occasione del brano Lost Track.

Il magazine W ha condiviso in anteprima il video della nuova canzone interpretata dalle Haim che il regista Paul Thomas Anderson ha diretto immaginandole come ragazze che vivono negli anni '50 e si trovano in una sala da ballo.

Il filmmaker ha dichiarato: "Stavo leggendo il quotidiano Valley News risalente all'inizio degli anni '50 e sono rimasto affascinato dalla sezione dedicata alla società. Ho amato che le donne della Valley avessero le loro attività dei club. C'erano foto delle ragazze a uno show floreale con le loro preziose orchidee. C'era un gruppo di studentesse d'arte che erano state scelte come controfigure per un film di Hollywood. C'era uno scatto di una festa organizzata per la figlia di una famiglia importante che stava per sposarsi. E c'erano numerose foto di sfilate di moda, di solito organizzate per scopi benefici".

Anderson ha collaborato con le sorelle Haim anche in occasione del film Licorice Pizza e ha ideato il ruolo dell'aspirante fotografa Alana Kane pensato esplicitamente ad Alana Haim.