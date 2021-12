Paul Thomas Anderson difende i film di supereroi: "Spider-Man fa tornare le persone in sala"

Il regista Paul Thomas Anderson ha spiegato perché è grato nei confronti di film con protagonisti i supereroi come Spider-Man: No Way Home.

Paul Thomas Anderson, a differenza di altri suoi colleghi, ha ringraziato i film Marvel, di cui non ha un'opinione negativa.

Recentemente i progetti tratti dai fumetti sono stati al centro di critiche e commenti non particolarmente lusinghieri, ma il regista ha spiegato perché è grato della loro esistenza.

Paul Thomas Anderson è tornato recentemente alla regia con Licorice Pizza, tra i nominati ai Golden Globe, e non sembra infatti preoccupato per il gran numero di titoli tratti dai fumetti in arrivo nelle sale.

Il filmmaker, intervistato da The New Yorker, ha dichiarato parlando dei progetti con al centro i supereroi: "Sembra sia qualcosa che in questo periodo è popolare chiedendosi se abbiano rovinato il cinema e cose simili. Io non la penso così".

Anderson ha infatti sottolineato che nell'ultimo anno gli spettatori hanno avuto qualche timore a tornare nei cinema e a stare in luoghi chiusi insieme ad altre persone, aggiungendo poi: "Sapete cosa riporta le persone nei cinema? Spider-Man. Quindi dobbiamo esserne felici".

Il terzo film con star Tom Holland sta infatti già stabilendo record di biglietti venduti solo con le prevendite ufficiali, facendo ipotizzare incassi record in un'annata molto difficile per il settore.

Golden Globe 2022: tutte le nomination

Il film Licorice Pizza, diretto da Paul Thomas Anderson, arriverà in alcuni cinema americani il 26 novembre, per poi essere distribuito in tutte le città statunitensi il 25 dicembre.

La storia è ambientata negli anni '70 nell'area della San Fernando Valley e racconterà il passaggio del protagonista, interpretato da Cooper Hoffman, dall'adolescenza all'età adulta. Nel cast anche Bradley Cooper, Alana Haim e Benny Safdie.

Il titolo del lungometraggio fa riferimento alla catena di negozi di dischi con sede nel sud della California che era popolare negli anni '70. Il trailer di Licorice Pizza era già stato presentato in anteprima mondiale a Londra al The Prince Charles Cinema prima delle proiezioni di classici come Beavis & Butt-Head alla conquista dell'America e American Graffiti.