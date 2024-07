Paul Schrader paragona Glen Powell a Paul Newman: "Ora deve fare il suo Hud il selvaggio"

Con Richard Linklater, Edgar Wright e Tom Cruise che definiscono Glen Powell la versione moderna di un protagonista della vecchia Hollywood, è giusto che Paul Schrader intervenga.

Dopo il recente debutto di Twisters, film d'azione e sequel dell'omonimo standalone del 1996, che ha visto come protagonista l'attore, lo scrittore/regista di Oh, Canada ha scritto su Facebook che Powell è simile a Paul Newman, Robert Mitchum e William Holden in termini di star power. "Glen Powell è una star del cinema come Holden/Mitchum/Newman", ha scritto Schrader. "Ora deve fare il suo Hud il selvaggio".

Newman ha recitato nel 1963 nel dramma a tinte western Hud il selvaggio, diretto da Martin Ritt, che ha contribuito a consolidare l'ascesa dei personaggi principali antieroi. Il personaggio di Newman, Hud Bannon, vive nel ranch di famiglia in Texas e lotta con il nipote (Brandon de Wilde) per ottenere l'affetto della governante Alma (Patricia Neal). Newman ha interpretato un alcolizzato arrogante e violento che gli è valso una nomination all'Oscar come miglior attore. Il film vinse anche il premio per la miglior fotografia, mentre Melvyn Douglas e Neal ottennero i rispettivi premi per la recitazione.

Dal canto suo Powell ha conquistato le sale di quest'anno con titoli di successo come Twisters, Tutti tranne te e Hit Man di Richard Linklater, per non parlare del fatto che sicuramente tornerà in Top Gun 3 al fianco di Tom Cruise.

Schrader potrebbe presto ingaggiare Powell in un film simile a Hud? Dovrebbe inserirlo in un'agenda fitta di impegni che comprende anche un film in uscita sull'ossessione sessuale, la speranza di ingaggiare Kevin Spacey in un biopic su Frank Sinatra e molti post su Facebook.

Top Gun 3, la produzione è imminente? Glen Powell sa qualcosa sul film

Schrader e la critica cinematografica

Il prolifico utente dei social media ha recentemente dichiarato all'Independent che Facebook è un modo "molto efficiente" per recensire i film.

Twisters: Daisy Edgar-Jones e Glen Powell in fuga dal tornado

"Non posso essere un recensore di film perché ci sono cose che si possono dire e che sono dannose per la propria carriera", ha detto Schrader, aggiungendo che non criticherebbe mai attori o amici come Martin Scorsese online.

In precedenza aveva dichiarato a Vulture che il sito di recensioni aggregate Rotten Tomatoes è la prova di un sistema "rotto" di critica cinematografica. "Gli studios non hanno inventato Rotten Tomatoes, e alla maggior parte di loro non piace", ha detto Schrader. "Ma il sistema è rotto. Il pubblico è più stupido. Le persone normali non guardano più le recensioni come una volta. Rotten Tomatoes è qualcosa che gli studios possono sfruttare. Quindi lo fanno".

Schrader ha aggiunto: "Ho letto alcune recensioni dei miei film in cui l'autore può dire che non pensa che io riesca a fare qualcosa, ma, cavolo, è interessante il modo in cui non riesco a farla. Per me è una buona recensione, ma su Rotten Tomatoes sarebbe considerata negativa".