Paul Schrader svela i dettagli dei suoi prossimi 2 film: Non Compos Mentis e The Basics of Philosophy

Il regista Paul Schrader ha svelato i primi dettagli riguardanti i suoi prossimi 2 film, intitolati Non Compos Mentis e The Basics of Philosophy.

Paul Schrader ha svelato i dettagli dei suoi prossimi 2 film su cui sta lavorando. Il regista, intervistato da Screen, ha infatti rivelato che sta portando avanti lo sviluppo di Non Compos Mentis e di The Basics of Philosophy.

Cosa racconterà Non Compos Mentis

Il primo dei due progetti è un noir legato a un'ossessione di tipo sessuale. Il titolo Non Compos Mentis fa riferimento a una "mente malata" e il casting è già iniziato.

Paul Schrader prevede di iniziare le riprese nel mese di novembre. Al centro della trama ci saranno due fratelli, la loro madre demente e una ragazza più giovane di cui si innamorano entrambi, e le loro mogli.

Il regista Paul Schrader

Il budget a sua disposizione è di circa 5-6 milioni di dollari e gli attori saranno impegnati per circa 20 giorni sul set.

Schrader, inoltre, ha svelato che si tratta di uno dei rari casi in cui ha avuto a disposizione i soldi prima di delineare il cast.

La sceneggiatura, infine, sta affrontando una fase di riscrittura.

Il secondo dei due progetti

The Basics of Philosophy, invece, avrà al centro un professore universitario di filosofia e avrà un'atmosfera simile alla trilogia composta da First Reformed, The Card Counter e Master Gardener.

Entrambi i progetti, secondo il filmmaker, sono stati rifiutati da piattaforme di streaming come Netflix e Amazon.

Per ora bisognerà quindi attendere per scoprire i nomi degli attori coinvolti nei lungometraggi in fase di sviluppo.