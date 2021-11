Paul Rudd e il suo primo appartamento da incubo a Los Angeles: "Mi svegliai coperto da protuberanze rosse"

Paul Rudd, durante l'ultima puntata del Late Night With Seth Meyers, ha parlato di com'era la sua vita, e il suo appartamento, prima di diventare famoso: quando era semplicemente l'ennesimo attore in difficoltà a Los Angeles la star, appena nominata uomo più sexy del mondo dalla rivista People, era solita dormire in una casa da incubo.

Paul Rudd e Leslie Mann in una sequenza di Molto incinta

"Il mio amico viveva in un complesso di appartamenti semplicemente osceno", ha ricordato Rudd, parlando di un vecchio amico e compagno di classe di nome Bo, con il quale è in contatto ancora oggi. "Mi lasciava dormire nel suo appartamento perché in realtà io non avevo nemmeno i soldi per affittare una casa. Ero solito dormire su degli asciugamani nella sua cucina".

Rudd, la cui carriera di attore ha avuto inizio negli anni '90 prima di sfondare nel 1995 con Clueless, ha detto che dopo qualche anno anche lui è riuscito a permettersi un posto tutto suo nello stesso complesso di appartamenti del suo amico... un altro tugurio simile a quello di Bo.

Mute: una scena con Paul Rudd

"In realtà non avevo molti mobili. Trovai un materasso vicino al cassonetto", ha ricordato Paul Rudd. "E pensai: 'Fantastico. Un materasso gratis.'" La star di Ant-Man, apparsa in alcuni dei film di maggior incasso di tutti i tempi, per gentile concessione di Avengers: Endgame, non dimenticherà mai il suo primo materasso: "Lo portai in camera e ci dormii sopra. La mattina mi svegliai coperto di protuberanze rosse. Che ne dite, sono ancora l'uomo più sexy del mondo?".