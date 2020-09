Paul Newman e Joanne Woodward: Ethan Hawke regista del documentario sulla vita delle star

Ethan Hawke sarà il regista di un documentario dedicato alla vita e alla carriera di Joanne Woodward e Paul Newman, potendo contare sul sostegno e l'autorizzazione della famiglia.

Nel team di produttori ci sono anche Emily Wachtel, Lisa Long Adler, Adam Gibbs e Ryan Hawke.

La star del cinema ha dichiarato che il progetto offrirà uno "sguardo raro ed eclusivo alle carriere di entrambi gli attori e a un rapporto complesso durato 50 anni che è riuscito a superare le aspettative".

Ethan Hawke racconterà quindi la storia d'amore tra Paul Newman e Joanne Woodward che si erano incontrati come colleghi all'inizio degli anni '50 mentre lavoravano a New York durante uno spettacolo di Broadway, Picnic. I due hanno poi lavorato insieme in La lunga estate calda e alla fine delle riprese del film la loro storia d'amore è iniziata realmente, convivendo in segreto fino al 1958, anno in cui si sono sposati a Las Vegas.

La coppia ha poi cresciuto le loro tre figlie in Connecticut, rimanendo distanti dal mondo di Hollywood, cercando un equilibrio tra la dimensione personale e quella professionale, restando inoltre particolarmente impegnati nel mondo della politica e delle attività benefiche.

Paul Newman è morto nel 2008, alcuni mesi dopo aver celebrato il cinquantesimo anniversario di matrimonio.

Ethan Hawke aveva già diretto il documentario Seymour: An Introduction, dedicato alla carriera del pianista Seymour Bernstein.