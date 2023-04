Paul Mescal dimostra le sue doti vocali nel video musicale di Slip Away, brano scritto per il film Carmen

L'attore Paul Mescal ha dimostrato il suo talento come cantante grazie al film Carmen, diretto da Benjamin Millepied, ecco il video musicale di Slip Away.

Paul Mescal è il protagonista del film Carmen, diretto da Benjamin Millepied, e online è stato condiviso il video musicale di Slip Away.

Il brano è tratto dalla colonna sonora del progetto cinematografico che può contare anche sul contributo di Nicholas Britell, compositore delle canzoni originali, e delle interpretazioni di Melissa Barrera, The D.O.C., e Rossy de Palma.

I protagonisti di Carmen

Nel film, diretto da Benjamin Millepied (il coreografo del Cigno Nero) ci saranno Paul Mescal e Melissa Barrera nei panni di un immigrato senza documenti e una guardia di frontiera che si innamorano, nonostante il fatto che dovrebbero essere nemici, per poi scappare insieme.

La sinossi del film

La pellicola segue una donna giovane e ferocemente indipendente che è costretta a fuggire dalla sua casa nel deserto messicano in seguito al brutale assassinio di sua madre, un'altra donna forte e misteriosa. Carmen (Barrera) sopravvive a un terrificante e pericoloso passaggio di frontiera illegale negli Stati Uniti, solo per trovarsi di fronte a una guardia volontaria che uccide a sangue freddo altri due immigrati nel suo gruppo. Quando questa e il suo compagno di pattuglia, Aidan (Paul Mescal), un marine con un disturbo da stress post-traumatico, vengono coinvolti in una situazione di stallo mortale, Carmen e Aidan sono costretti a fuggire insieme. Si dirigono a nord verso Los Angeles alla ricerca della migliore amica della madre di Carmen, la mutevole Masilda e proprietaria del nightclub La Sombra, un santuario della musica e della danza. Carmen e Aidan trovano conforto e un incrollabile amore reciproco nella sicurezza del rifugio magico della donna, ma il tempo sta per scadere mentre la caccia della polizia si avvicina.