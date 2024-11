Paul Mescal, la star de Il gladiatore II su Saoirse Ronan nel video virale: "Ha colto nel segno"

Paul Mescal ha elogiato Saoirse Ronan per la frase pronunciata durante il The Graham Norton Show, diventata ben presto virale. Ospite del The Late Late Show, l'attore è tornato sulla puntata in onda lo scorso 25 ottobre, in cui la sua co-protagonista in Il nemico, ha trasformato la sua battuta sull'autodifesa in un momento di riflessione sulla violenza contro le donne.

Quando gli è stato chiesto se lui e gli altri ospiti maschili della puntata, Denzel Washington e Eddie Redmayne fossero rimasti colpiti dalla risposta di Ronan, Mescal ne ha approfittato per spiegare il suo punto di vista sulla vicenda, diventato ben presto virale sui canali social.

Autodifesa

"No, non credo fossimo sorpresi perché, come hai detto tu [il conduttore Patrick Kielty], sei in uno show di quel tipo e parli semplicemente ma non mi sorprende che il messaggio abbia avuto tutta l'attenzione che ha avuto, perché è enormemente importante" ha sottolineato Mescal.

La star di Il gladiatore II ha elogiato particolarmente Saoirse Ronan:"Sono sicuro che avete avuto Saoirse nel programma, e spesso, se non quasi sempre, è la persona più intelligente nella stanza". In relazione alla puntata del The Graham Norton Show, l'attore ritiene che la collega sia stata perfetta e abbia colto nel segno, quando è intervenuta per rimarcare la differenza tra uomini e donne.

Sorpresa e stupore

"È anche positivo che messaggi come questo stiano guadagnando terreno. È una conversazione che dovremmo assolutamente fare ogni giorno" ha concluso Paul Mescal. Dal canto suo, Saoirse Ronan ha confessato di essersi un po' stupita per il clamore che hanno suscitato le sue parole durante il programma.

"Non era sicuramente qualcosa che mi aspettavo e non mi ero necessariamente prefissata di creare scalpore" ha spiegato Ronan "Ma penso che ci sia qualcosa di davvero significativo nella società in cui viviamo ora e su quanto le donne vogliano essere aperte con gli uomini nelle loro vite. Molti uomini e donne di tutto il mondo che conosco mi hanno contattata per questo commento e, ancora una volta, invito le persone, per favore, a tenere conto del contesto".