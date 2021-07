Paul McCartney svela aneddoti e curiosità nel trailer della docuserie McCartney 3, 2, 1

Paul McCartney e Rick Rubin sono i protagonisti della docuserie in sei parti intitolata McCartney 3, 2, 1 che debutterà il 16 luglio e online, nell'attesa, è stato diffuso il trailer.

Il video regala moltissime scene tratte dalla lunga conversazione tra le due icone che permette di ripercorrere pagine importanti della storia della musica, svelando dei momenti della creazione dei brani più famosi dei Beatles e della carriera come solista di Paul.

Le sei puntatate di McCartney 3, 2, 1 sono state realizzate da Endeavor Content e nel team dei produttori ci sono le due star del mondo della musica e un team che comprende anche Peter Berg, Matthew Goldberg e Frank Marshall.

Nella nuova serie Paul McCartney sarà infatti impegnato in conversazioni approfondite con il leggendario produttore musicale Rick Rubin per discutere del suo lavoro innovativo con i The Beatles, il periodo emblematico degli anni '70 con i Wings e gli oltre 50 anni di carriera come solista. I sei episodi esplorano la musica e la creatività in modo unico e rivelatorio, parlando del modo in cui si compongono i brani, le influenze alla base della creazione artistica e dei rapporti personali che hanno contribuito a delineare canzoni iconiche in grado di diventare la colonna sonora della vita di numerose generazioni.