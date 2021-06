Paul Feig e Tiffany Haddish produrranno la commedia Throw It Back

Throw It Back sarà il film musicale che verrà prodotto da Paul Feig e Tiffany Haddish, coinvolta anche come attrice nel progetto.

Paul Feig e Tiffany Haddish saranno i produttori del film musicale Throw It Back. L'attrice dovrebbe inoltre essere coinvolta come attrice non protagonista del progetto presentato al Mercato di Cannes.

Nel cast di Throw It Back ci sarà anche Shahadi Wright Joseph, recentemente tra gli interpreti della serie Them e voce di Nala nella nuova versione del film Il Re Leone.

Al centro della trama ci sarà Wytrell, una studentessa del liceo che non si è mai fatta notare. Dopo che un rapper di Miami, una superstar controversa, decide di coinvolgere il gruppo di danza del suo liceo nel suo nuovo video musicale, la giovane si trova coinvolta nel caos scatenato tra i corridoi del liceo. Wytrell lotta infatti per avere un posto nel team e riuscire finalmente a essere notata.

Il film prodotto da Paul Feig, che avrà Tiffany Haddish in un ruolo secondario, sarà ricco di momenti musicali con una colonna sonora composta da brani musicali hip hop e canzoni interpretate da band scolastiche.

Alla regia ci sarà Shadae Lamar Smith, già dietro la macchina da presa di alcuni video musicali di Will.i.am, che ha firmato anche la sceneggiatura del film, che sarà il suo debutto alla regia, in collaborazione con Rochée Jeffrey.