Patrizia Reggiani: oggi dove vive l'ex moglie di Maurizio Gucci?

Patrizia Reggiani è uscita dal carcere nell'ottobre del 2016 per buona condotta dopo aver scontato 18 anni: ecco dove vive oggi l'ex moglie di Maurizio Gucci.

Dopo essere uscita dal carcere nell'ottobre del 2016 Patrizia Reggiani non è tornata a vivere con la famiglia: la donna, che ha passato 18 anni a San Vittore per l'omicidio di Maurizio Gucci, oggi vive a Milano in un appartamento di cui abbiamo visto alcune immagine nel documentario Lady Gucci, disponibile su Discovery.

Maurizio Gucci fu ucciso il 27 marzo 1995 da Benedetto Ceraulo nell'ingresso dello stabile dove erano situati gli uffici di una sua società, il Killer sparò contro la sua vittima numerosi colpi di pistola. Dopo circa due anni di indagini e di intercettamenti, anche ambientali, la polizia arrestò l'ex moglie Patrizia Reggiani come mandante, la sua amica Giuseppina Auriemma e Ivano Savioni, ritenuti gli intermediari, Benedetto Ceraulo, individuato come assassino e Orazio Cicala, l'autista della macchina che accompagnò il killer sul luogo del delitto.

Patrizia Reggiani oggi è una donna libera e ha raccontato la sua storia nel docufilm Lady Gucci prodotto da Discovery +, qui la 'vedova nera', come la chiamava la stampa ai tempi del processo, ha spiegato che ha commissionato l'omicidio del marito sia per gelosia che per l'incertezza del futuro. Secondo il suo racconto, Maurizio Gucci aveva deciso di sposarsi con Paola Franchi, donna alla quale era legato da tempo.

Le figlie di Patrizia hanno rotto qualsiasi rapporto con la madre e le negano anche di vedere i nipoti. La donna quindi non vive con nessuna di loro ma in un appartamento a Milano e alcune immagini della casa sono state mostrate proprio nel documentario di Discovery. La donna racconta la sua storia seduta su una poltrona di velluto bordeaux poggiata su un parquet di legno color terra bruciata. Alle sue spalle si vedono un balcone ed una finestra che danno grande luce all'ambiente. Nella stanza ci sono anche tre divani grigio chiaro e due tavolini di vetro.