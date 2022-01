Grande Fratello Vip 6, Patrizia Pellegrino: “ecco cosa mi ha detto Alex Belli su Soleil Sorge

Patrizia Pellegrino ha affermato che tra Alex Belli e Soleil Sorge al Grande Fratello Vip 6 è stata tutta una messa in scena: a confessarlo alla showgirl campana sarebbe stato lo stesso ex concorrente del reality. Patrizia ha rivelato il presunto inganno durante una diretta su Instagram.

La storia tra Alex Belli e Soleil Sorge ha tenuto banco per i primi tre mesi del reality, il presunto flirt tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip 6 ha appassionato numerosi spettatori, anche per la presenza del "terzo incomodo", che in questo caso è la compagna di Belli, ovvero Delia Duran. La prima stagione della telenovela si è conclusa con l'uscita di Alex dalla casa, la seconda stagione inizierà venerdì prossimo, quando la modella venezuelana diventerà a tutti gli effetti una concorrente del reality.

La maggior parte del pubblico che segue il programma ha sempre immaginato che la storia tra Alex e Soleil sia stata costruita a favore delle telecamere del Grande Fratello Vip, a confermare questa ipotesi è stata anche Patrizia Pellegrino, uscita da poche settimane dalla casa di Cinecittà. L'ex concorrente del reality, durante una diretta Instagram, ha affermato che Alex Belli le avrebbe confidato che il triangolo amoroso non è mai esistito, e che lui e la Sorge si sono inventati tutto per avere un numero maggiore di clip nel programma. La showgirl campana, parlando con i suoi follower ha detto "una sera ci siamo messi a parlare io lei ed Alex e lui mi ha detto 'sinceramente Patrizia non dovevi entrare attaccandoci così. Perché noi ti avremmo spiegato che tutta questa nostra vicenda è un po' montata per la trasmissione'". La Pellegrino ha sottolineato che tutto era stato studiato "per far in modo che lo show e clip potessero parlare di qualcosa che facesse sognare il pubblico e lo facesse appassionare".

Patrizia Pellegrino poi ha spiegato la sua reazione "quando ho sentito questa cosa mi sono stranita e ho detto 'scusate io non l'avevo capito'". Poi, riferendosi a quanto aveva appena detto, ha affermato "oddio perché sgancio sempre queste bombe, io non vorrei farlo e invece mannaggia". La Pellegrino era collegata con le altre ex gieffine Clarissa Selassié e Ainett Stephens, quest'ultima le ha subito detto "lo sai che hai appena sganciato una bomba in diretta? Amore viva la verità vediamola in questo modo".