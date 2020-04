Patricia Millardet: morta, la giudice de la Piovra

Patricia Millardet è morta a 63 anni in seguito a una crisi cardiaca: era celebre per La Piovra nel quale interpretò la giudica Silvia Conte.

Patricia Millardet è morta ieri Roma in seguito a un attacco cardiaco. Raggiunse la popolarità nel nostro paese interpretando il ruolo del giudice Silvia Conti ne La Piovra.

L'attrice di origini francesi si è spenta all'Ospedale San Camillo di Roma in seguito ad una crisi cardiaca. Nata 63 anni fa in Francia a Mont-de-Marsan, nella regione della Nuova Aquitania, Patricia Millardet si era trasferita in Italia negli anni '80. Qui aveva raggiunto la popolarità grazie al ruolo della giudice Silvia Conte nella fiction La piovra, interpretato tra gli anni 1989 (La Piovra 4) e il 2010, quando riprese il suo ruolo ne La Piovra 10.

La carriera di Patricia Millardet iniziò come comparsa nel film francese Il tempo delle mele 2. In Italia arrivò grazie a Carlo Lizzani che la volle nel film per la TV Assicurazione sulla morte. Nel 1990 aveva preso parte al film Il sole anche di notte dei fratelli Taviani. La sua ultima apparizione in televisione risale a alla fiction Il bello delle donne.

Appena la notizia si è diffusa, la pagina Instagram dell'attrice si è riempita di messaggi di cordoglio. I fan non hanno dimenticato il suo ruolo come incorruttibile magistrato che aveva giurato di vendicare il Commissario Corrado Cattani, interpretato da Michele Placido, e morto tra le sue braccia alla fine della quarta stagione de La Piovra.