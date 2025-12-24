Pat Finn, star di The Middle e Seinfeld, è morto a 60 anni

L'attore, da alcuni anni, stava lottando contro un cancro e ha perso la vita nella giornata di lunedì 22 dicembre, come confermato dalla famiglia.

Pat Finn, attore conosciuto dal pubblico televisivo per i suoi ruoli in Seinfeld e The Middle, è morto nella giornata di lunedì 22 dicembre a soli 60 anni.

L'attore, da circa tre anni, stava lottando contro il cancro e la sua famiglia ha confermato la triste notizia.

La conferma dell'addio all'attore

Nello show The Middle, targato ABC, Pat Finn aveva il ruolo di Bill Norwood, mentre nel 1998 aveva interpretato Joe Mayo in Seinfeld.

Un portavoce dell'attore ha dichiarato al New York Post: "È con profonda tristezza e dolore che la famiglia Finn annuncia la scomparsa dell'amato attore comico, Pat Finn. Nel 2022, Pat ha combattuto contro un cancro alla vescica, è entrato in remissione, ma il cancro è tornato e ha metastatizzato. Era un guerriero in tutti i sensi".

La carriera di Pat Finn

L'attore era nato il 31 luglio 1965 nella città di Evanston, Illinois. Nel 1987 ha iniziato a lavorare come attore, dopo essere diventato amico di Chris Farley di Saturday Night Live.

Negli anni '90 Pat ha poi ottenuto ruoli in The George Wendt Show e Murphy Brown, e in comedy come That '70s Show (che ha recentemente portato alla produzione della serie sequel That '90s Show prodotta per Netflix), Friends, Curb Your Enthusiasm. Nella sua filmografia ci sono poi The King of Queens, Third Rock From the Sun, Ed, The Bernie Mac Show, 2 Broke Girls, e The Goldbergs.

Dal 2012 al 2013 ha avuto la parte di Bob Forman nella sitcom Marvin Marvin targata Nickelodeon.

Tra i film in cui ha recitato ci sono inoltre Una notte con Beth Cooper, e E' complicato con protagonista l'attrice premio Oscar Meryl Streep.

Gli amici di Finn, alcuni mesi fa, avevano lanciato una raccolta fondi su GoFundMe per aiutarlo con le spese mediche e aiutare la moglie Donna e i suoi amici Cassidy, Caitlin e Ryan.

