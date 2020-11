Pasquale Petrolo del duo Lillo & Greg è guarito dal Covid: "Finalmente a casa"

Pasquale Petrolo è tornato a casa dopo essere stato ricoverato in ospedale a causa del Covid-19: Lillo, del duo comico Lillo & Greg, ha ringraziato con un video su Instagram chi gli è stato vicino e ha rivelato che appena gli è stato tolto il supporto per l'ossigeno ha ballato.

Pasquale Petrolo, in arte Lillo, lo scorso 26 ottobre era intervenuto in streaming al Festival del cinema di Salerno, Linea d'Ombra e aveva comunicato di aver contratto il Covid-19, Dopo qualche giorno le sue condizioni erano peggiorate rendendo necessario il ricovero al Gemelli di Roma. Oggi il comico è tornato a casa e lo ha reso noto con un video pubblicato su Instagram.

Il conduttore di 610 Show, lo storico programma di Radio2 in onda il Sabato e la Domenica dalle 10.30, animato dall'ironia di Lillo e Greg con Carolina Di Domenico e dai loro personaggi surreali, ha voluto ringraziare prima di tutto la moglie e i familiari: "Prima di tutto voglio ringraziare mia moglie Tiziana che mi è stata vicino in ogni minuto, la mia famiglia e gli amici". Lillo poi ha fatto l'elenco dei medici che lo hanno aiutato a guarire senza dimenticare gli infermieri.

La degenza in ospedale è stata dura ma l'aspetto psicologico della ripresa è importante e per questo Lillo ha detto: "C'e un momento in questa malattia, dopo le terapie, in cui la guarigione dipende soprattutto dalla tua forza interna. Ecco in questi momenti una parola di conforto o di umanità contano più di un farmaco. Grazie quindi a voi per tutte le parole di conforto" .

Alla fine del video Pasquale Petrolo ha rivelato cosa ha fatto subito dopo che gli hanno levato il supporto per l'ossigeno: "ho messo le cuffiette e piano piano, senza esagerare, ho ballato".