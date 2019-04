Pasqua su Infinity: ecco la ricca programmazione animata!

Infinity ha rivelato la sua programmazione speciale per il periodo di Pasqua e, per la gioia dei piccini, è a tutta animazione!

La Pasqua è a prova di temporale e a rischio abbuffate a partire da Smallfoot - Il mio amico delle nevi, disponibile su Infinity Premiere dal 19 al 25 aprile. Con le voci originali di Zendaya, Channing Tatum e James Corden, il film racconta la storia di alcuni Yeti che vivono in Nepal, in cima all'Himalaya, tra questi c'è anche Migo che incontra un piede piccolo, ovvero un umano, che il suo popolo riteneva mitologico. Un rovescio della medaglia che mostra quanto le differenze non ci impediscono di essere simili. Consigliato a chi ha voglia di avventure in famiglia.

Cattivissimo me 3: una scena del film animato

Il terzo capitolo di Cattivissimo me è disponibile su Infinity. Gru vive una crisi d'identità dopo essere stato cacciato dalla Lega Anti Cattivi. La sua famiglia e i Minions lo aiuteranno a ritrovare la strada di casa. Per chi ama il lato oscuro, ma non resiste alla tentazione di essere buono. Disponibile su Infinity anche L'era glaciale - In rotta di collisione. Collisioni spaziali quelle causate da Scrat, che per salvare la sua ghianda finisce a bordo di un UFO. Proprio dal disco volante causerà maldestramente la collisione di due pianeti. Dedicato a chi ha voglia di avventure... spaziali!

Cattivissimo Me 3: un'avventura formato famiglia (allargata)

Vi siete mai chiesti che cosa fanno i vostri animali domestici quando non siete a casa? Il film Pets - Vita da animali vi dà la risposta! In una New York dominata da cani e gatti nessuno è come sembra, e dopo la visione del film non guarderete più Fido con gli stessi occhi! Cicogne in missione è il film perfetto per i più piccini e racconta la storia di Junior, una cicogna che lavora per un'agenzia di consegne. Quando involontariamente attiva il macchinario che fabbrica bambini deve rimediare al danno e consegnare il piccolo umano prima di essere sgridata dal capo.

Se avete voglia di colorare la vostra giornata vi consigliamo Trolls, che ha come protagonisti Poppy, una troll ottimista, e Branch, la sua controparte decisamente più scontrosa. Insieme intraprenderanno un viaggio epico per salvare gli abitanti del proprio villaggio.vSe siete dinamici e vi piacciono azione e sport marziali allora il film perfetto per voi è Kung Fu Panda 3. Nel terzo capitolo Po viene nominato maestro al Palazzo di Giada. L'incarico però risulta troppo arduo e i disastri sono dietro l'angolo.