Party of Five: il reboot è stato cancellato dopo una sola stagione

Il reboot di Party of Five è stato cancellato dopo una sola stagione: Freeform ha infatti annunciato che la serie non ritornerà nella programmazione del prossimo anno.

La nuova versione era stata ideata da Chris Keyser e Amy Lippman, creatori della serie originale, e aveva come protagonista i cinque giovani membri della famiglia Acosta mentre affrontano la vita quotidiana cercando di sopravvivere come una famiglia dopo che i loro genitori sono improvvisamente deportati in Messico.

La prima stagione di Party of Five - Cinque in famiglia, che si era conclusa sugli schermi americani il 4 marzo, non era andata oltre una media di 252mila spettatori, partendo da una première di 442mila in occasione della première e scivolando poi fino al finale visto da 143mila spettatori.

Nel cast del reboot c'erano Brandon Larracuente nella parte di Emilio Acosta, Emily Tosta che è Lucia Acosta, Niko Guardado nei panni di Beto Acosta ed Elle Paris Legaspi che è stata Valentina Acosta.

Bruno Bichir e Fernanda Urrejola hanno invece avuto la parte dei genitori dei giovani Acosta, Javier e Gloria.

Lippman e Keyser hanno avuto il ruolo di produttori esecutivi e sceneggiatori, mentre Rodrigo Garcia ha si è occupato della regia del pilot.