Partita del Cuore 2021, stasera su Canale 5 la Nazionale Cantanti sfida i Campioni per la ricerca

Stasera su Canale 5 dalle 20:49 sarà trasmessa la Partita del Cuore 2021, 30^ edizione dell'evento benefico che approda per la prima volta in esclusiva sulle Reti Mediaset.

A sfidarsi a sostegno dell'Istituto di Candiolo - Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro onlus, presieduta da Donna Allegra Agnelli, saranno la Nazionale Italiana Cantanti, capitanata da Enrico Ruggeri, e i Campioni per la Ricerca, capitanati da Andrea Agnelli. L'evento, condotto da Federica Panicucci, sarà in diretta dall'Allianz Stadium di Torino. La telecronaca della partita sarà affidata a Pierluigi Pardo, mentre Giorgia Rossi, a bordo campo, raccoglierà a caldo le dichiarazioni dei giocatori. In tribuna alcuni prestigiosi ospiti a sorpresa commenteranno le varie fasi del match.

Da chi sono costituite le due squadre? Difficile dirlo a poche ore dall'inizio vista la polemica che ha investito la Partita del Cuore in seguito alla denuncia, da parte di Aurora Leone dei The Jackal, di un grave atto sessista. I due membri dei The Jackal - Aurora e Ciro - invitati per prender parte all'evento, per esempio, non scenderanno in campo. Altrettanto ha annunciato qualche ora fa Eros Ramazzotti.

In base alle informazioni in nostro possesso al momento, sappiamo che tra i Campioni per la Ricerca, oltre al capitano Andrea Agnelli, scenderanno in campo: John Elkann, Pavel Nedved, Andrea Pirlo, Gigi Buffon, i piloti della Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz, il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana maschile di Ciclismo Davide Cassani e moltissimi altri.

La Nazionale Cantanti, capitanata da Enrico Ruggeri, dovrebbe schierare Ermal Meta, Briga, Alberto Urso, Bugo, Raoul Bova, i rapper Shade e Random, l'ex interista Maicon e moltissimi altri, in una staffetta di solidarietà tra continue sorprese. Ad aprire la serata dovrebbero invece essere le Juventus Women: la decisione "riparatrice" è arrivata nel pomeriggio insieme all'annuncio per cui dovrebbero essere proprio loro a sfidare la Nazionale Italiana Cantanti nella prima parte della gara.