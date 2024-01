Parish: Giancarlo Esposito nel primo teaser trailer della serie crime thriller

AMC ha diffuso il primo teaser trailer di Parish, nuova serie crime thriller con protagonista Giancarlo Esposito.

La serie, remake della britannica The Driver, è incentrata su un uomo la cui azienda di auto di lusso crolla dopo l'omicidio del figlio. Il risultato? Una rabbiosa furia di vendetta, che riporta Gray Parish a contatto con le persone che pensava di essersi lasciato alle spalle quando ha abbandonato la sua vita criminale anni prima.

Secondo la sinossi ufficiale di AMC, nella serie Esposito interpreta Gracian "Gray" Parish, un padre di famiglia e orgoglioso proprietario di un servizio di auto di lusso a New Orleans. Dopo che suo figlio viene violentemente assassinato e la sua attività crolla, l'incontro con un vecchio amico del suo passato criminale fa riemergere alcune vecchie abitudini, mandando Gray in rotta di collisione con un violento sindacato criminale.

Girato a New Orleans, Parish è interpretato anche da Zackary Momoh (The Nevers, Harriet, Doctor Sleep) nel ruolo del gangster dello Zimbabwe di New Orleans The Horse; la candidata al SAG Award Paula Malcomson (Watchmen, The Hunger Games, Ray Donovan) nel ruolo della moglie di Parish e madre dei suoi due figli, Rose; Skeet Ulrich (Scream, Riverdale) nel ruolo di una vecchia conoscenza di Gray, Colin; Bonnie Mbuli (Invictus, Wallander) nel ruolo di Shamiso Tongai, l'intelligente e protettiva sorella maggiore di The Horse; Ivan Mbakop (Hawkeye, Red Notice) nel ruolo del fratello di The Horse, Zenzo; Arica Himmel (Mixed-ish, Black-ish) nel ruolo della figlia di Gray e Rose, Makayla; e Dax Rey (The Good Fight, Chicago Fire) nel ruolo del figlio di The Horse, Luke.

Al momento non c'è ancora una data d'uscita per lo show, ma il trailer indica un'uscita prevista per la prossima primavera.