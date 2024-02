Parish: Giancarlo Esposito in cerca di vendetta nel trailer della nuova serie crime

AMC ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di Parish, nuova serie che vede protagonista assoluto Giancarlo Esposito, che quindi torna a collaborare con il network dopo il successo di Breaking Bad e Better Call Saul.

Parish, non la solita vendetta

La serie, remake dell'originale britannica The Driver, è incentrata su un uomo la cui azienda di auto di lusso crolla dopo l'omicidio del figlio. Il risultato? Una rabbiosa furia di vendetta, che riporta Gray Parish a contatto con le persone che pensava di essersi lasciato alle spalle quando ha abbandonato la sua vita criminale anni prima.

Secondo la sinossi ufficiale di AMC, nella serie Esposito interpreta Gracian "Gray" Parish, un padre di famiglia e orgoglioso proprietario di un servizio di auto di lusso a New Orleans. Dopo che suo figlio viene violentemente assassinato e la sua attività crolla, l'incontro con un vecchio amico del suo passato criminale fa riemergere alcune vecchie abitudini, mandando Gray in rotta di collisione con un violento sindacato criminale.

Un'occasione per Giancarlo Esposito

Dopo gli anni trascorsi in ruoli marginali o da comprimario, finalmente una serie tutta per il talento recitativo di Esposito.

Ad affiancarlo c'è un cast ricco di talenti, tra cui Zackary Momoh, Paula Malcomson, Skeet Ulrich, Bonnie Mbuli, Ivan Mbakop di Red Notice, Arica Himmel e Dax Rey. Inoltre, il vincitore dell'Emmy Bradley Whitford sarà presente nella serie insieme alla guest star e candidata al SAG Award Amanda Brugel.

Lo show debutterà il 31 marzo su AMC e in streaming su AMC+, subito dopo la messa in onda del finale di stagione di The Walking Dead: The Ones Who Live, lo spin-off incentrato sui personaggi di Rick e Michonne.