Paris Jackson è una Gesù lesbica in Habit, la petizione per bloccare la "spazzatura cristianofobica"

Problemi per la figlia di Michael Jackson, Paris, che veste i panni di Gesù in versione femminile nel film Habit, criticato duramente dalle associazioni cattoliche che hanno lanciato una petizione per eliminarlo.

Paris Jackson, figlia della pop star Michael Jackson, è finita al centro di alcune polemiche a causa del suo film Habit, per via della trama molto controversa e del suo ruolo, una donna vestita da Gesù, che le associazioni cattoliche non hanno per niente apprezzato dimostrando il loro disappunto con una petizione su Change.org per bloccare la "spazzatura cristianofobica".

Sono migliaia le firme ottenute contro Habit, in cui oltre a Paris Jackson è presente anche Bella Thorne in un ruolo secondario, ma ambiguo allo stesso modo. La petizione rivolta a Warner Bros e Lionsgate ha lo scopo di bloccare l'uscita della pellicola, girata prima dell'emergenza sanitaria e ora in post-produzione.

La petizione contro Paris Jackson e il suo film Habit sostiene che la protagonista interpreterà Gesù come una lesbica, anche se nessun riferimento ufficiale alla trama del film ne fa menzione. Habit viene descritto come blasfemo ed è definito "spazzatura cristianofobica che si diffonde al giorno d'oggi, e che in qualche modo è accettata e lodata dalla società". Ma quella su Change.org non è l'unica petizione contro il progetto: l'associazione One Million Moms ha indetto un'altra protesta sempre riguardo al film, ottenendo 70.000 firme.

Habit, al momento, non ha una data d'uscita e nessun membro del cast si è espresso in merito alle proteste, ma probabilmente il team legale di Warner Bros. si starà già muovendo per risolvere la scomoda situazione.