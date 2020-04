Paris Jackson, la figlia di Michael, sarà Gesù nel film Habit, progetto indie al quale partecipa anche Bella Thorne. Con un tempismo invidiabile, la fase delle riprese si è conclusa giusto una settimana prima del lockdown che ha messo in pausa Hollywood, quindi il lavoro diretto da Janell Shirtcliff è attualmente in post-produzione, come annunciato dal produttore Donovan Leitch a Fox News.

La presenza di Paris Jackson era già stata annunciata insieme agli altri componenti del cast, ma il suo ruolo non era stato rivelato per alimentare la discussione intorno al film, sul quale probabilmente stanno continuando i lavori anche da remoto. Trattandosi di un film indipendente, è poco plausibile che servano CGI o grandi macchinari per la sua rifinitura quindi potremmo non dover aspettare troppo prima di vederlo.

Ma si aspetterà la riapertura delle sale o verrà tentata la strada della distribuzione diretta in streaming? In ogni caso, di Habit conosciamo già buona parte del cast, che è piuttosto variegato. Bella Thorne è una giovane donna con un fetish per Gesù, che per altro le fa visita in diverse occasioni, interpretato da Paris Jackson. Insieme a loro, la regista Janell Shirtcliff ha ingaggiato i musicisti Josie Ho, Gavin Rossdale, Jamie Hince e Alison Mosshart, più la modella Andreja Pejic. Sempre a detta di Leitch, il film sarà "ispirato dal primo Tarantino".

Oltre a interpretare Gesù in Habit, Paris Jackson porta avanti il talento musicale di famiglia. La figlia di Michael fa infatti parte di una band, i Soundflowers, ed è comparsa anche nel videoclip dei 30 Seconds to Mars, Rescue Me.