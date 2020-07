Parigi o cara: Franca Valeri protagonista stasera su Cine34

Parigi o cara è il titolo scelto da Mediaset, e in onda stasera su Cine34 alle 21:10, per festeggiare i 100 anni della sua straordinaria interprete: Franca Valeri.

La rete tematica apre i festeggiamenti già alle 20:55 con uno speciale a cura della giornalista del TG5 Anna Praderio. Oltre a interviste di repertorio alla stessa Franca Valeri, sono presenti i contribuiti di cinque donne del cinema italiano: Paola Cortellesi, Anna Foglietta, Geppi Cucciari, Paola Minaccioni e Piera Detassis.

Spazio poi a Parigi o cara, titolo considerato un autentico cult movie della commedia all'italiana. Diretto da Vittorio Caprioli, scritto e interpretato da Franca Valeri e dallo stesso Caprioli, vede la festeggiata del giorno nel suo ruolo più iconico: quello della "signorina romana". Delia Nesti è una prostituta snob, precisa e tirchia, che alterna il lavoro sulla strada a quello in casa. "Una signora è tale anche se batte il marciapiedi": Delia ha modi signorili così perbene che non denunciano affatto la sua condizione lavorativa. E il suo aspetto, con ovvie aspirazioni di benessere economico borghese, fa da contraltare e l'essere perennemente borderline con l'illegalità: non solo quale passeggiatrice, ma anche come socia fondatrice di una banda di strozzini del Testaccio.

A seguire arriva un altro cavallo di battaglia della Valeri: Il bigamo. In compagnia di Marcello Mastroianni, Vittorio De Sica, Memmo Carotenuto (Nastro d'argento come miglior attore non protagonista), Marisa Merlini, Giovanna Ralli, Carlo Mazzarella, Salvo Randone, Enzo Garinei e Ave Ninchi, diretti da Luciano Emmer, Franca Valeri interpreta qui una nubile attempata, che cerca di incastrare un uomo piacente.