Paramount rassicura sul futuro di HBO: "Non ci saranno cambiamenti"

David Ellison ha svelato quali sono i piani per la tv via cavo dopo l'accordo che porta all'acquisizione di Warner Bros Discovery.

L'accordo tra Warner Bros Discovery e Paramount Skydance non dovrebbe avere conseguenze sul futuro di HBO. A rivelarlo è stato il CEO di Paramount, David Ellison, svelando il suo approccio alla gestione della tv via cavo che ha segnato importanti pagine della storia del piccolo schermo con i suoi contenuti.

Nessun cambiamento nel futuro di HBO

Ellison ha ammesso senza particolari giri di parole: "HBO dovrebbe rimanere HBO". Il CEO di Paramount ha inoltre lodato il lavoro compiuto da Casey Bloys, responsabile dei film e delle serie targate HBO e HBO Max, tra cui successi come gli spinoff della serie cult Il trono di spade, The White Lotus e The Last of Us.

David ha sottolineato: "Casey e il suo team stanno facendo un lavoro assolutamente notevole a HBO e stiamo lavorando in modo che in futuro possano operare in modo indipendente, in modo che HBO possa onestamente continuare a fare ciò che fa incredibilmente bene".

Il CEO ha proseguito ribadendo: "Il nostro punto di vista è che HBO debba rimanere HBO. Sono leader in quel settore e vogliamo semplicemente che continuino a esserlo, ma unendo le piattaforme, in modo che tutti i contenuti possano raggiungere un pubblico ancora più ampio".

Ellison ha svelato poi quale show targato HBO è il suo preferito: "Penso sia difficile non dire Il trono di spade".

Il futuro delle piattaforme dopo la fusione

L'accordo permetterà di unire i titoli Paramount a quelli targati HBO, arrivando a superare quota 15.000 film e migliaia di episodi di serie tv disponibili in streaming. Tra i franchise coinvolti ci sono quelli di Harry Potter, Il Signore degli Anelli, Il Trono di Spade, Mission: Impossible, Top Gun, SpongeBob, Transformers e Star Trek.

David ha ricordato: "Questo è incredibilmente potente, le piattaforme insieme arrivano in pratica quasi a quota 200 milioni di iscritti. Per contestualizzare i dati si tratta più o meno della dimensione di Disney".