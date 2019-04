Paramount Network: ecco la programmazione speciale di Pasqua!

Paramount Network, il canale di intrattenimento di Viacom International Media Networks Italia, visibile sul 27 del digitale terrestre e sul canale 27 di Tivusat, festeggia la Pasqua con tante pellicole ricche di fantasia e magia, capaci di emozionare tutto il pubblico, ecco la programmazione!

Una Pasqua speciale insomma, tifosa di storie fantastiche e incoraggianti, in onda dal pomeriggio alla sera. Perché se non si può sognare grazie al cinema, mentre si guarda un film, quando sogniamo? Le sorprese iniziano già nel daytime, a partire da sabato 20 aprile con Big (in onda alle 11.20), grande classico del cinema con Tom Hanks interpreta un adolescente che sogna di diventare subito adulto. Ci riuscirà? A seguire arriva Mozart, un cane per due. Olive e Clay, giovane coppia sposata, troveranno un accordo per l'affidamento del loro amato cane Mozart?

Renee Zellweger in Miss Potter

Paramount Network per questa Pasqua 2019 non risparmia le sorprese neanche in prima serata! Sabato 20 aprile alle 21.10 presenta Miss Potter: una magica storia raccontata nel film diretto da Chris Noonan, con Renée Zellweger (la mitica Bridget Jones) Emily Watson e Ewan McGregor. Al centro della pellicola la biografia romanzata della più famosa narratrice e disegnatrice inglese di libri per l'infanzia, Beatrix Potter (1866-1943) che riuscì a pubblicare il suo primo libro con una piccola casa editrice, rendendo celebri i personaggi di Peter il coniglietto, Nutklin lo scoiattolo, Jemina la papera col cappellino e Jeremy il ranocchio elegante.

La locandina di La famiglia Addams

Domenica 21 aprile la festa inizia dalla mattina, alle 10.20, con la commedia per tutta la famiglia Beverly Hills Chihuahua 1, 2 e 3, trilogia che segue le vicende della viziata ma adorabile cagnolina Chloe, insieme ai suoi agi, amici e avventure! Alle 15.10, un'altra amatissima saga: La Famiglia Addams 1 e 2 con gli stravaganti Gomez e Morticia Addams, che insieme a zio Fester e ad altri inverosimili personaggi regaleranno al pubblico un terrificante divertimento! Anche la sera Paramount Network continua a celebrare la fantasia in tutte le sue forme, anche quelle più mostruose! Alle 21.10, in prima visione, andrà in onda Monster Trucks, film diretto dal regista de L'Era Glaciale Chris Wedge, con Lucas Till, Jane Levy, e Amy Ryan. Tripp è un giovane studente che sogna una realtà più grande della sua cittadina di provincia. L'occasione arriva quando un impianto petrolifero esplode, dissotterrando un mostro che Tripp impara a conoscere (e nascondere). L'incredibile amicizia che nasce tra i due porterà il ragazzo a trovare la sua strada.

Un'immagine del documentario Earth - La nostra terra, diretto da Alastair Fothergill e Mark Linfield

Lunedì 22 aprile alle 11.30, in occasione dell'Earth Day 2019, da non perdere Earth - La nostra terra, documentario prodotto da Disneynature e realizzato con le più spettacolari scene della serie tv Pianeta Terra. Un viaggio dal Polo Nord al Polo Sud compiuto attraverso gli occhi e le esperienze di tre "protagonisti": una famiglia di orsi polari, un branco di elefanti e una balena megattera con il suo cucciolo appena nato. Alle 13.10 arrivano invece le avventure, ispirate a una storia vera, di 8 amici da salvare e, a seguire, le disavventure di Madeline: il diavoletto della scuola. A Pasquetta in prima serata, alle 21.10, Paramount Network propone l'esilarante film d'animazione La gang del bosco diretto da Karey Kirkpatrick e Tim Johnson che racconta una favola moderna ispirata ai temi dell'ecologia, basata sul fumetto di Michael Fry e T. Lewis. Al centro della scena le avventure della timida tartaruga Verne che scopre l'avanzare verso il bosco della nuova periferia urbana; al suo fianco il procione R.J. ed altri animali; i personaggi valicheranno insieme la siepe (da qui il titolo originale Over the hedge) dietro la quale c'è un mondo inquinato da immondizia e ritrovati tecnologici.