Paradiso amaro: le riprese del film disturbate da galli da combattimento

In molte scene di Paradiso amaro, specialmente in quelle ambientate a Kauai, si vedono spesso dei galli che vagano in totale libertà sullo sfondo di alcune riprese. Alcuni, ad esempio, girovagano per il parcheggio nella scena ambientata fuori dal ristorante Tahiti Nui, a volte la troupe fu perfino costretta a scacciare i polli prima di iniziare a riprendere.

George Clooney, Shailene Woodley, Nick Krause e Amara Miller in una scena di The Descendants

Molte scene di Paradiso amaro sono state interrotte da feroci galli da combattimento. Nel settembre 1992 l'uragano Iniki distrusse molti pollai di Kauai che ospitavano esemplari utilizzati per i combattimenti. Prima dell'inizio delle riprese c'erano migliaia di galli che vagavano in giro per l'isola.

George Clooney in una scena di The Descendants insieme a Nick Krause, Shailene Woodley e Amara Miller

Le riprese, iniziate nel marzo del 2010, si sono svolte interamente alle Hawaii, la maggior parte di esse sono state effettuate a Honolulu e nei dintorni della Baia di Hanalei. La location usata come casa di Matt King era priva dell'albero di banyan descritto nel libro e così i cineasti hanno risolto il problema trapiantandone un esemplare.

Invece, per quanto riguarda la scena in cui la famiglia King sale su una cresta per guardare oltre la loro terra è stato utilizzo un ranch di bestiame privato di 3.000 acri sulla costa meridionale di Kauai, Kipu Ranch. Kaui Hart Hemmings, autrice del romanzo da cui sono tratti gli eventi di Paradiso Amaro, ha recitato in un cameo nei panni della segretaria di Matt King.