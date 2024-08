PAPmusic – Animation for Fashion: il film d'animazione con Rudy Zerbi e LeiKiè al cinema dal 26 settembre

La commedia romantica e musicale PAPmusic - Animation for Fashion è prodotta da Not Just Music e vede tra i suoi protagonisti Rudy Zerbi e Jake La Furia.

Not Just Music, casa di produzione indipendente e autonoma, firma il suo primo lungometraggio di animazione 3D in full CGI PAPmusic - Animation for Fashion, scritto e diretto da LeiKiè, cantautrice e artista che infiamma le giovani generazioni sui social.

In arrivo dal 26 settembre al cinema, PAPmusic - Animation for Fashion offre uno sguardo ironico e affascinante sulle dinamiche di una giovane e originale azienda di moda milanese, la PAPmusic, il cui nome trae origine dall'abbreviazione comunemente utilizzata nel mondo della moda di prêt-à-porter.

Il cast del film d'animazione

A prestare la voce ai protagonisti del film ci sono alcuni tra i talent più celebri del panorama artistico italiano, tra questi Luca Ward (doppiatore di Il Gladiatore, James Bond) nel ruolo di Giuseppe, CEO dell'azienda, Rudy Zerbi (talent scout, produttore discografico, DJ e conduttore TV) come voce narrante del film, Marco Mazzoli (attore, conduttore radiofonico e televisivo noto per Lo Zoo di 105) nel ruolo di LUI, LeiKiè, regista del film, nel ruolo di LEI, Jake La Furia (rapper del gruppo Club Dogo e giudice di X Factor) nel ruolo di Max, export manager e miglior amico di LUI, e Tamara Donà (attrice e conduttrice televisiva) voce di Mamita, receptionist dell'azienda e figura sensitiva e misteriosa.

Interamente realizzato con la tecnica CGI, il film riproduce alcuni dei più iconici centri urbani italiani da Roma, alle antiche rovine di Pompei fino al romantico Ponte dei Sospiri di Venezia.

La sinossi ufficiale di PAPmusic - Animation for Fashion recita: "Una nuova casa di moda italiana PAPmusic, insieme al suo giovane team eclettico e divertente, lancia una nuova collezione moda. Amori, contrasti caratteriali e dinamiche lavorative si intrecciano continuamente, sostenute da ritmo incalzante e divertente, con numerosi colpi di scena. Al centro della storia c'è il rapporto amoroso ma sempre conflittuale tra LUI e LEI che sono rispettivamente il direttore commerciale e la stilista dell'azienda. Episodi divertenti, intrecci amorosi, dinamiche lavorative e tanta musica accompagnano una narrativa giovane e serrata, catalizzando la visione del film dall'inizio alla fine".