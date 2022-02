Paperissima, Davide Urgu risponde ai commenti sulla gag dei pastori sardi: "Non ho offeso nessuno"

Davide Urgu ha scelto i social media per rispondere ai commenti relativi alla gag sui pastori sardi di Paperissima: 'Sono dispiaciuto ma non ho offeso nessuno'.

Durante una recente puntata del programma televisivo Paperissima, andata in onda lunedì 14 febbraio 2022 su Canale 5, sono state pronunciate una serie di battute offensive nei confronti dei pastori sardi come parte di un siparietto in cui figuravano, tra gli altri, Davide Urgu, la conduttrice Roberta Lanfranchi e il personaggio del Gabibbo.

Urgu, un comico originario di Oristano, ha recentemente scelto Facebook per dire la sua a proposito di quanto è accaduto durante la trasmissione televisiva: "Apro una parentesi rivolgendomi a chi sta dimostrando dissenso riguardo la scenetta andata in onda ieri sera su Paperissima sprint".

"Sono dispiaciuto se qualcuno pensa abbia mancato di rispetto a una categoria o a un Popolo, ho sempre appoggiato e difeso la battaglia dei pastori sia in tempi non sospetti su Striscia la notizia e con i tenorenis 3 anni fa a Bitti, ma guarda caso nessuno mi ha cagato." Ha continuato il comico sardo.

"Sono un Padre di famiglia che ogni giorno cerca di fare del proprio meglio per andare avanti in maniera umile e dignitosa senza pestare i piedi a nessuno. E' giusto che ci sia chi manifesta dissenso o consenso, non ho offeso nessuno e di questo ne sono convinto, al contrario di qualcuno che scrive commenti che rasentano il bullismo mediatico." Ha concluso Davide Urgu a proposito del famigerato sketch andato in onda su Canale 5.