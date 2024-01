Papa Francesco sarà ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa domenica 14 gennaio

Fabio Fazio ci è riuscito di nuovo: Papa Francesco sarà ospite di Che tempo che fa nella puntata di domenica 14 gennaio, la prima del nuovo anno per il programma. Un rumor che circolava già a metà dicembre, diffuso da Dagospia, ma l'ufficialità è arrivata solo oggi direttamente via social.

"Con grande emozione ho il piacere di annunciare che l'ospite di domenica prossima di Che tempo che fa sarà Sua Santità Papa Francesco" ha scritto su X lo stesso Fabio Fazio. Che si prepara a iniziare il 2024 su Nove col botto, così come aveva concluso il 2023, l'anno migliore di sempre per i numeri di Waner Bros. Discovery Italia. Per Fazio non si tratta certo della prima "chiacchierata" con il Pontefice. Nel febbraio 2022 Bergoglio era stato già il super ospite di Che tempo che fa, a quei tempi ancora su Rai 3.

Nonostante Papa Francesco non disdegni le apparizioni in televisione (è stato anche ospite di A sua immagine), l'ospitata di due anni fa era stata a suo modo epocale perchè era la prima volta che il Pontefice argentino veniva intervistato all'interno di una trasmissione. In quell'occasione furono epocali anche i dati Auditel: 8,7 milioni per il 32,3% di share.