Warner Bros. Discovery alla conquista della TV italiana: ascolti alle stelle e Maria De Filippi nel mirino

Tra i due litiganti, Warner Bros. Discovery gongola in ascolti mai così alti da quando è sbarcata nella TV italiana. Dove, in realtà, i litaganti sono ben più di due ma nessuno ha avuto la crescita esponenziale che WBD ha segnato nell'ultimo anno. Il segreto del successo? Aver sognato in grande.

Warner Bros. Discovery: i numeri della crescita record nel 2023

Il gruppo Warner Bros. Discovery si conferma 3° editore nazionale per share (8,6%) con una crescita del +8% rispetto al 2022. I canali del gruppo salgono anche nella fascia di prime time con il 7,7% di share, +13% rispetto al 2022. Il mese di dicembre è stato il migliore di sempre, con il 9% di share sul totale Individui (crescita del +18% rispetto allo scorso anno).

Nonostante le brillanti performance di tutte le reti del gruppo, da Real Time a Food Network, il successo di Warner Bros. Discovery fa leva sulla performance di Nove, che segna un anno da record sia nelle 24 ore, con il 2% di share, che in prime time, dove sale al 2,5% di share con una crescita del +26% rispetto allo scorso anno. Merito della novità Che Tempo Che Fa, che traina il successo del canale, con una media di oltre 2 milioni di spettatori e supera il 10% di share nel ciclo autunnale di puntate, ma si confermano anche i consolidati Fratelli di Crozza, che chiude la stagione autunnale con oltre il 6% di share, e Don't forget the Lyrics, che segna la migliore stagione di sempre con oltre 570.000 spettatori.

La proposta indecente di WBD a Maria De Filippi

Discovery ha sognato in grande, e ha vinto. Se nel 2023, dopo 40 anni di carriera in RAI, il gruppo è riuscito a strappare Fabio Fazio e tutta la sua squadra al palinsesto domenicale del terzo canale, per gli anni a venire nel mirino ci sono illustri colleghe del conduttore ligure.

Prima fra tutte Maria De Filippi, desiderio per il momento proibito di Laura Carafoli, responsabile Italia e Iberia dei contenuti e delle produzioni Warner Bros. Discovery: "Le avevamo fatto un'offerta sei anni fa, gli americani erano con noi. Lei all'ultimo ha detto 'no, grazie'. Le avevamo proposto un canale tutto suo, come fa la grande Oprah Winfrey in America, che è sempre nostra. L'offerta è ancora valida, i portoni sono sempre aperti per Maria".

Ci sono anche altri nomi, però, che piacciono alla manager, tutte donne, tutte di primo piano: se Antonella Clerici è apprezzata sia come personaggio pubblico sia per i programmi che conduce (in primis per il format The Voice), Federica Sciarelli, con i suoi 20 anni alla conduzione di Chi l'ha visto, è ormai volto di un brand imbattibile. Senza poter escludere neppure l'arrivo di una professionista al momento più libera che mai come Barbara D'Urso, che ha chiuso il suo contratto con Mediaset solo pochi giorni fa.