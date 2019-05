Paolo Tenna, tragica morte per l'Ad della Film Commission Torino Piemonte

Paolo Tenna è stato ritrovato morto davanti all'albergo in cui soggiornava. Secondo i primi accertamenti, l'Ad della Film Commission Torino Piemonte sarebbe precipitato dal quarto piano per motivi ancora da chiarire.

Stamattina alle 6.30 alcuni turisti hanno trovato il corpo senza vita di Paolo Tenna davanti all'Hotel Mascagno. Tenna si trovava a Roma per motivi di lavoro e mercoledì sera aveva cenato con Mario Turetta, direttore generale per il cinema del ministero dei Beni culturali, con il quale aveva discusso anche di una possibile fiction basata sulle vicende di Casa Savoia. Secondo quando raccontato dal portiere dell'Hotel in cui risedeva, Tenna è rientrato in albergo visibilmente ubriaco e ha richiesto di rifornire ulteriormente il frigo bar in camera.

La procura sta cercando di accertare, anche con l'aiuto delle telecamere di sorveglianza, dove sia stato Paolo Tenna dalle 22,30, orario in cui è uscito dal ristorante, fino alle 2,30, orario in cui è rientrato in albergo. Per il momento non è esclusa alcuna ipotesi, dal suicidio, all'istigazione al suicidio ad un incidente dovuto ad un mix di farmaci ed alcol.

La notizia ha colto tutti di sorpresa: Antonella Parigi, ex assessore della Regione Piemonte, ha dichiarato "è una notizia che mi addolora moltissimo, come ex-assessore ma in primis sul piano personale" mentre Paolo Damilano, Presidente di Film Commission ha ricordato la figura professionale del giovane e talentuoso manager "questo tragico incidente interrompe una serie di progetti che stavamo portando a termine insieme e di cui lui era uno dei principali artefici. Una persona di grande entusiasmo e un motivatore per tutti noi. Ci mancherà sia sotto l'aspetto umano che sotto l'aspetto professionale. Lascia un grande vuoto, ma ora il primo pensiero va alla sua famiglia".