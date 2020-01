Paolo Sorrentino esulta per la vittoria del Napoli contro la Juve con un post tutto azzurro

Per la vittoria del Napoli contro la Juve, Paolo Sorrentino pubblica una foto di Silvio Orlando con la maglia azzurra nelle stanze della serie The New Pope.

Paolo Sorrentino esulta sui social per la vittoria del suo Napoli contro la Juventus. Ieri sera al San Paolo la squadra di Rino Gattuso ha ottenuto una insperata e meritata vittoria contro i campioni d'Italia dell'ex Maurizio Sarri. Il regista di The New Pope per festeggiare ha postato su Instagram una foto molto divertente: in primo piano vediamo un serissimo Silvio Orlando (o meglio il Cardinale Voiello), con indosso la maglia del Napoli, una foto scattata sul set della serie prodotta da Sky Atlantic, HBO e Canal+. Nel post il regista ha scritto "Miracolo. Napoli-Juve 2-1". In effetti il Napoli veniva da ben quattro sconfitte interne consecutive e la vittoria contro la Juventus è stata considerata alla stregua del miracolo (sportivo) da Sorrentino e da molti degli addetti ai lavori.

Nella serie dell'amico Paolo, Silvio Orlando ricopre il ruolo del Cardinale Angelo Voiello, anche lui naturalmente tifoso del Napoli, che è anche uno dei tanti hashtag usati da Sorrentino per accompagnare la foto: preso dell'euforia del risultato, il regista ha taggato un po' tutti i protagonisti della serie.