Paolo Ruffini su Canale 5 dalla prossima stagione con uno show (che non sarà Zelig)

In attesa di conoscere i palinsesti Mediaset per la prossima stagione, salta fuori il nome di Paolo Ruffini per uno show comico su Canale 5.

Mancano poche ore all'ufficialità dei palinsesti Mediaset, ma intanto un altro programma si aggiunge alla lista dei prossimi programmi di Canale 5: il ritorno di Zelig e l'arrivo di un nuovo format comico. Con l'arrivo di Paolo Ruffini.

Il ritorno di Zelig

La locandina di Zelig

Si tratta naturalmente di indiscrezioni, voci intercettate tra le varie ipotesi. Ma in un articolo di Affari Italiani a firma Hit, si parla proprio del ritorno in prima serata di Zelig.

Lo show comico è andato in onda l'ultima volta a gennaio 2025, con tre puntate e un ultimo appuntamento con il meglio dell'edizione. Alla conduzione, come ormai avviene dal 2021, Claudio Bisio e Vanessa InContrada; la coppia inoltre, in passato era stata alla guida dello show comico dal 2004 al 2010.

Nonostante il programma vada in onda dal 1996 e ve ne siano state altre, la coppia Bisio-Incontrada è sicuramente la più longeva della trasmissione, nonché quella che viene ormai identificata con lo stesso Zelig.

Paolo Ruffini

Paolo Ruffini a Canale 5 con uno show comico: tutte le ipotesi

Nella prossima stagione però, potrebbe arrivare un nuovo volto: Paolo Ruffini. Il comico e regista toscano è stato in passato volto di Colorado, altro show comico che andava in onda su Italia Uno. Secondo Affari Italiani, sarebbe proprio Paolo Riffini il prossimo conduttore di Zelig.

Secondo Fanpage invece, Paolo Ruffini approderà sì su Canale 5, ma con uno show comico tutto suo. Si tratterebbe di una carrellata di grandi comici: un progetto che ricorda Zelig, ma con un'identità propria. Il format perciò sarà un format nuovo, con un nuovo titolo e niente a che vedere con il programma condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada.