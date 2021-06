Paolo Armando, è morto "la Tigre" di Masterchef: aveva 49 anni

Paolo Armando, "la Tigre" di Masterchef, è morto all'età di quarantanove anni giovedì 17 giugno 2021 a causa di un problema cardiaco che gli ha provocato un fatale infarto, anche se si aspettano ancora i risultati dell'autopsia per ulteriori dettagli.

Paolo lascia la moglie Paola Ramello, i figli Michela (15 anni), Sara (14 anni) e Francesco (8 anni) e la madre. La sua partecipazione a MasterChef gli era valsa il soprannome "La Tigre" a causa della sua energia contagiosa, del suo coraggio e della sua incredibile forza d'animo. I suoi amici e conoscenti lo hanno definito come "una persona gentile, determinata, sempre sorridente ed estremamente talentosa."

Paolo, che nel suo paese era solito dedicare gran parte del suo tempo al catechismo ed ai bambini, secondo SkyTG24 si era presentato alle selezioni di MasterChef con le seguenti parole: "Ho sempre creduto in Dio, durante l'adolescenza scopro la comunità di Taizé, che ha un modo di pregare e di vivere la fede che mi aiuta ad affrontare i problemi tipici dell'adolescenza. Conosco Paola, dopo 2 anni ci sposiamo e decidiamo di tornare a Cuneo. La nostra famiglia è bellissima, abbiamo tre splendide creature che sono la gioia dei nostri cuori e dei nostri occhi. Da quattro anni sono un catechista di un gruppo di bimbi scatenati a cui cerco di trasmettere le parole del Vangelo, che sono parole di vita eterna che ispirano i miei passi."

"Una grande perdita per il nostro ente" ha dichiarato il presidente della Provincia, Federico Borgna, "ma anche per tutta la comunità provinciale che aveva imparato a conoscerlo e ad apprezzarne le grandi doti umane e professionali. Siamo vicini alla famiglia in questo momento di così grande dolore". Tra i primi a commentare la notizia è stato Ivan Iurato, chef ed ex concorrente di Masterchef, pubblicando una foto su Instagram: "Ci lascia Paolo, un ragazzo in gamba, giovanissimo e super preparato. Ciao Tigre, ci manchi già".