Paolini-Gauff, finale degli Internazionali di Roma oggi: orario e dove guardarla in Tv in chiaro e streaming

Jasmine Paolini affronta Coco Gauff nella finale di Roma: ecco quando si gioca e come seguirla in diretta TV e streaming sulle principali piattaforme.

Jasmine Paolini oggi scrive la storia del tennis italiano: la tennista toscana scende in campo per disputare la finale degli Internazionali d'Italia 2025 a Roma. È la terza italiana a raggiungere questo traguardo nel torneo femminile, dopo Raffaella Reggi (1985) e Sara Errani (2014). Paolini, già campionessa olimpica nel doppio (titolo conquistato proprio in coppia con la Errani), affronterà la statunitense Coco Gauff in un match attesissimo dal pubblico italiano.

Dove vedere la finale in diretta tv e streaming

L'incontro tra Jasmine Paolini e Coco Gauff sarà trasmesso in diretta in chiaro su Rai 1 e in simulcast su Sky Sport Tennis. Per lo streaming, sarà possibile seguire il match su RaiPlay, Sky Go e NOW. Inoltre, sarà disponibile in differita alle ore 20:00 su SuperTennis HD e SuperTenniX. Il commento su Rai 1 sarà affidato a Marco Fiocchetti e Omar Camporese, con il contributo in studio di Rita Grande, Adriano Panatta e Maurizio Fanelli.

Il percorso delle due finaliste

Paolini ha conquistato la finale grazie a un cammino brillante:

1º turno: vinta contro Sun (6-4, 6-3)

2º turno: battuta Jabeur (6-4, 6-3)

Ottavi: superata Ostapenko (7-5, 6-2)

Quarti: rimonta su Shnaider (6-7, 6-4, 6-2)

Semifinale: vinta contro Stearns (7-5, 6-1)

Il percorso di Coco Gauff, attuale numero 3 del mondo, è stato altrettanto combattuto:

1º turno: vittoria su Mboko (3-6, 6-2, 6-1)

2º turno: superata Linette (7-5, 6-3)

Ottavi: netta vittoria su Raducanu (6-1, 6-2)

Quarti: battuta Andreeva (6-4, 7-6)

Semifinale: successo su Zheng (7-6, 4-6, 7-6)

Coco Gauff

Le parole di Paolini prima della finale

Dopo aver raggiunto la finale, Jasmine ha dichiarato emozionata: "Giocare qui, per me che da bambina guardavo i match dalle tribune, era già un sogno. Essere in finale lo è ancora di più. Spero di potermi godere appieno questo torneo, che è pazzesco, e di giocare un altro buon match."

Parlando della semifinale vinta contro Stearns, ha aggiunto: "Ho fatto molta fatica all'inizio, sono partita piano e non riuscivo a spingere la palla, anche a causa del vento. Poi ho cercato di essere più aggressiva e pian piano ho trovato profondità nei colpi. Lei mi ha regalato qualcosa, ma io sono rimasta lì, mi sono presa il set, e nel secondo sono emersa con più chiarezza."

I precedenti tra le due tenniste

Jasmine Paolini e Coco Gauff si sono affrontate tre volte in carriera, con la statunitense in vantaggio 2-1:

2021 - Adelaide: Gauff vince 6-4, 6-7, 6-2

2023 - Cincinnati (quarti): Gauff vince 6-3, 6-2

2025 - Stoccarda (quarti): Paolini vince 6-4, 6-4

L'ultimo confronto è quindi a favore dell'azzurra, che oggi proverà a ripetersi sul palcoscenico più prestigioso del tennis italiano.