Paola Fallaci, morta la giornalista, sorella di Oriana: aveva 83 anni

Paola Fallaci, sorella della celebre Oriana Fallaci, anche lei giornalista e scrittrice, è morta a Casole, sulle colline di Greve in Chianti, all'età di 83 anni lo scorso 6 dicembre. Con la sua scomparsa si chiude la dinastia delle tre sorelle scrittrici: Oriana (1929-2006), Neera (1932-1984) e infine Paola che era nata nel 1938.

Paola aveva collaborato come giornalista per "Tempo" e "Oggi" ed è sempre stata costretta a vivere nell'ingombrante ombra della più celebre sorella maggiore. A parte un breve periodo della sua vita, in cui ha lavorato in tv per "Domenica in", la sorella di Oriana ha sempre vissuto lontana dai riflettori.

"Ieri notte è morta mia madre Paola Fallaci, giornalista, femminista, mamma. Per starle vicino abbiamo passato due anni incredibili vicino a lei, tra la natura straordinaria di Piuca, infiniti ricordi e grandi progetti". Ha scritto il figlio Antonio Perazzi sulla propria pagina Facebook in onore della madre.

"La mamma era una persona bizzarra, radicale, molto sentimentale. Ci volevamo sinceramente bene. Con lei si scioglie ogni radice con la mia famiglia di origine e si perde il cognome Fallaci anche se io, Benedetta e tutti i nostri figli conosciamo bene tutto il valore della mia famiglia e ne conserveremo la storia con orgoglio e riconoscenza". Ha continuato Perazzi. "Mamma ti ricordi quando ero bambino e mi svegliasti in piena notte per andare a vedere le stelle cadenti, abbracciati, sulla strada di Casole? Ne conservo ancora il ricordo del profumo affettuoso di gelsomino. Buonanotte mamma: ci ritroviamo in giardino".