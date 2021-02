Pantheon: William Hurt e Maude Apatow doppiatori della serie animata

Pantheon sarà la prima serie trasmessa in prima serata da AMC e nel cast di doppiatori ci saranno acnche William Hurt e Maude Apatow.

Il progetto è stato creato e prodotto da Craig Silverstein che ha stretto un accordo con l'emittente che prevede lo sviluppo di più progetti.

Pantheon si basa su una raccolta di racconti scritti da Ken Liu e in cui si affronta il tema dell'Uploaded Intelligence, ovvero la possibilità di caricare la coscienza umana sullo spazio Cloud. La serie avrà come protagonista Maddie (Katie Chang), una teenager vittima dei bulli che riceve un misterioso aiuto da parte di qualcuno online. Lo sconosciuto si rivela essere il padre, morto recentemente (Daniel Dae Kim), la cui coscienza è stata caricata sul Cloud dopo una scannerizzazione sperimentale del cervello con conseguenze distruttive. David è il primo UI, ovvero Uploaded Intelligence, ma non sarà l'ultimo, considerando che una cospirazione globale minaccia di dare il via a un nuovo tipo di guerra mondiale.

William Hurt (Black Widow, Goliath) darà voce al geniale e leggendario miliardario Stephen Holstrom, Maude Apatow (Euphoria, The King of Staten Island) sarà la nuova amica di Maddie, Justine. Corey Stoll (Billions, Ant-Man) e Lara Pulver (The Angel of Darkness, Sherlock) doppieranno più di un personaggio.

Il cast vocale è completato da Paul Dano, Rosemarie DeWitt, Aaron Eckhart, Taylor Schilling, Ron Livingston, Chris Diamantopoulos, Raza Jaffrey, Scoot McNairy, Anika Noni Rose, Grey Griffin, SungWon Cho, Kevin Durand, Samuel Roukin e Krystina Alabado.