Panini nuovo editore italiano dei fumetti DC Comics

Panini Comics è il nuovo editore italiano del fumetti DC Comics, popolare casa editrice dei supereroi Superman e Batman. La notizia arriva direttamente dalla pagina Facebook della cada editrice di Modena con un comunicato ufficiale.

Nel comunicato si legge: DC, editore, tra gli altri, dei personaggi Superman, Batman e Wonder Woman, ha concesso a Panini, uno dei più grandi editori di fumetti a livello mondiale, i diritti per la pubblicazione dei propri fumetti e graphic novel in formato cartaceo e digitale in Italia, che saranno distribuiti in edicola, fumetteria, libreria e nei principali store online. Le pubblicazioni DC Comics Panini inizieranno ufficialmente il 2 aprile 2020, in concomitanza con la dodicesima edizione dello storico evento modenese Play e contemporaneamente con quello nella capitale Romics, durante i quali Panini parteciperà con spazi dedicati a vendita ed eventi. Faranno da apripista per il lancio delle nuove serie DC in Italia cinque albi Alfa da collezione e lo speciale L'anno del criminale, albo di 32 pagine che contiene tre storie brevi firmate da alcuni dei più grandi talenti del fumetto americano del momento. I piani editoriali e la lista degli albi che inaugureranno la nuova era di DC targata Panini saranno comunicati in seguito nei canali web e social ufficiali di Panini Comics. Jim Lee, Chief Creative Officer e Publisher di DC, ha dichiarato: "Questa nuova relazione con Panini S.p.A. è un'opportunità entusiasmante per DC. Conosco personalmente la passione e l'amore che i fan italiani nutrono nei confronti dei nostri eroi e dei nostri criminali, e non vedo l'ora di vivere il futuro dell'Universo DC pubblicato da Panini a partire da aprile". Marco M. Lupoi, direttore editoriale di Panini, ha aggiunto: "Fin da quando ho letto il mio primo Batman di Neal Adams, o il Superman di Curt Swan, o i Teen Titans di Nick Cardy, l'universo degli eroi DC ha fatto parte del mio immaginario, contribuendo a creare una cultura fumettistica che ha spaziato da quelle prime letture fino a tutta la produzione DC degli ultimi decenni. È quindi con enorme emozione che accolgo l'Uomo d'Acciaio, il Cavaliere Oscuro e tutti gli altri eroi del pantheon DC all'interno di Panini Comics Italia, per un programma editoriale ambizioso e che si prefigge di presentare il meglio della produzione di Burbank, nella veste editoriale più curata e accattivante, aprendo una nuova tappa nella storia italiana di questi eroi. Dopo due decenni circa come editore DC in Germania e Brasile, è il momento per me di accogliere gli eroi DC in Panini anche sul suolo natio. Up up and away, come nelle migliori tradizioni". DC è uno dei più grandi editori al mondo di fumetti e graphic novel in lingua inglese, ed è la casa di alcuni tra i più iconici e famosi personaggi mai creati. In quanto divisione creativa di WarnerMedia, DC ha il ruolo di integrare strategicamente personaggi e storie tra film, televisione, prodotti di consumo, home entertainment, giochi e il servizio streaming DC Universe. Il Gruppo Panini, fondato quasi sessant'anni fa a Modena e con sedi in tutta Europa, Sud America e Stati Uniti, è leader mondiale nel settore delle figurine collezionabili e una delle realtà più importanti in Europa e Sud America per la pubblicazione di fumetti, riviste per bambini e manga. L'azienda si avvale di canali di distribuzione in più di 130 stati e impiega oltre 1200 dipendenti.

In precedenza i fumetti DC Comics erano pubblicati in Italia da RW Edizioni, che ne aveva acquisito i diritti nel 2012 rilevandoli dall'editore spagnolo Planeta DeAgostini. Come svela Fumettologica, i primi titoli DC Comics proposti da Panini saranno cinque albi Alfa da collezione e lo speciale L'anno del criminale, albo di 32 pagine che contiene tre storie brevi.