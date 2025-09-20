Panico in diretta a 4 di Sera: la giornalista Anna Belotti sviene, paura in studio ma Del Debbio rassicura

Momenti di grande preoccupazione durante la puntata di venerdì 19 settembre di 4 di Sera, il programma condotto da Paolo Del Debbio su Retequattro. Al centro del dibattito la mobilitazione pro-Gaza e le relative manifestazioni, ma a far scattare l'allarme non è stato il vivace scontro di opinioni tra il direttore di Libero, Mario Sechi, e quello de L'Unità, Piero Sansonetti. L'evento che ha interrotto la diretta, infatti, è stato uno svenimento inaspettato: la giornalista Anna Belotti si è accasciata a terra mentre intervistava un ospite.

Svenimento in diretta, il video e la reazione in studio

Quando il conduttore ha ceduto la parola ad Anna Belotti, lei si è avvicinata a un ragazzo tra il pubblico per intervistarlo sulle sue ragioni a scendere in piazza. "Sono qui con Gerry di Rifondazione Comunista. Voi oggi eravate in manifestazione. Perché siete scesi in piazza?", ha chiesto la giornalista.

Il giovane ha avuto appena il tempo di terminare la sua risposta, Anna Belotti ha iniziato a barcollare visibilmente prima di cadere a terra. La regia ha staccato immediatamente l'inquadratura ma in sottofondo era possibile sentire la voce concitata degli operatori accorsi per aiutare la giornalista in difficoltà: "Fate piano. Respira".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

La rassicurazione di Paolo Del Debbio: "Stanno sistemando tutto"

Sui social è stato anche criticato per la freddezza mantenuta, ma non c'è dubbio che Paolo Del Debbio sia rimasto uno dei pochi calmi durante una diretta così difficile, rassicurando subito il pubblico a casa: "Niente, per il pubblico, non preoccupatevi che stanno sistemando tutto, ha avuto solo un momento di abbassamento della pressione, ma sta andando tutto bene. Quindi, non vi preoccupate, noi continuiamo la nostra trasmissione e andiamo avanti". La puntata è poi continuata regolarmente, ma l'evento ha scatenato una valanga di commenti e preoccupazioni sui social, con gli spettatori che chiedevano aggiornamenti sulle condizioni della giornalista.

A fine puntata, il conduttore è tornato sull'accaduto per tranquillizzare il pubblico: "Volevo dire a tutti che Anna adesso sta meglio. Può capitare quando si fa una trasmissione e si sta in piedi per un po' di tempo, i vecchietti come me ci sono abituati. Però gli abbassamenti di pressione possono esserci, magari la tensione, il clima. Adesso sta bene, sono felice, il pubblico le vuole molto bene".

"Il bello della diretta": altri svenimenti in TV diventati famosi

I momenti di imprevisto in televisione non sono rari, e sono certamente capaci di catalizzare l'attenzione del pubblico più di qualsiasi dibattito programmato. Gaffe, incidenti fuori copione, mancamenti come quello di Anna Belotti sono parte del rischio e del fascino della diretta.

A gennaio 2025, per esempio, Anna Falchi ha gettato lo studio de I Fatti Vostri su Rai 2 nel panico per essere svenuta durante i saluti finali della puntata.

Nel 2023 era toccato a Corinne Clery, svenuta per la paura durante la sua partecipazione a L'Isola dei Famosi, messa di fronte alla cattivissima "prova delle fobie": lei avrebbe dovuto toccare un serpente.

Tra quelli solo raccontati - come il malore di Nunzia De Girolamo a L'estate in diretta - e quelli casualmente a favor di telecamere - come lo svenimento di una spettatrice nel pubblico di Verissimo nel 2017 -, lo svenimento in diretta TV più famoso resta forse quello di Heather Parisi durante una puntata di Carramba che fortuna! del 1998.

Impegnata in un balletto, la showgirl ha perso conoscenza tra le braccia del suo partner, che si è accorto del malore quasi immediatamente. Tra l'intervento di tecnici e personale accorso dal dietro le quinte, è rimasta celebre la reazione di Raffaella Carrà: visibilmente preoccupata, ma spinta dalla cabina di regia a portare avanti lo show dopo i soccorsi, la conduttrice ha interrotto il gioco telefonico successivo per l'impossibilità di proseguire senza aggiornamenti sullo stato di salute di Heather Parisi. Costringendo così Sergio Japino ad andare in pubblicità.