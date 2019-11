Pandora e Harry Potter: la collezione di charm dedicata ai film!

Grazie a Pandora, i fan di Harry Potter potranno sentirsi di nuovo a Hogwarts: la collection di charm dedicata è in uscita il 28 novembre 2019 on-line e negli store adibiti alla vendita del marchio. Una collezione ispirata ai personaggi e ai libri e film ideati da J.K. Rowling, che era richiesta da tempo dai fan.

In collaborazione con Warner Bros., Pandora immette sul mercato una collezione di dodici prodotti rifiniti a mano tra charm, ciondoli e braccialetti ideati da Francesco Terzo e A. Filippo Ficarelli (i VP Creative Director di Pandora) e ispirati ai più caratteristici simboli e personaggi dei film.

Harry Potter: 10 cose che (forse) non sapete sulla saga

"Harry Potter è stato fonte di gioia per diverse generazioni, e ha fatto loro credere nel potere della magia. I fan di Pandora hanno chiesto per anni una collezione del genere. I gioielli Pandora danno vita a storie personali, e le amicizie, gli amori e il coraggio presenti in Harry Potter risuonano nei cuori dei loro fan. Siamo entusiasti di poter portare questa collezione agli appassionati di tutto il mondo" ha dichiarato Stephen Fairchild Chief Creative and Brand Officer di Pandora in un comunicato ufficiale.

Nel video che potete guardare qui sotto potete dare un'occhiata al design dei charm.