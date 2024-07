Panda su Rai 2: trama e cast degli episodi della nuova serie francese in onda stasera

Secondo appuntamento dei tre previsti da Rai 2 di Panda, la nuova serie poliziesca francese che la Rai trasmette in anteprima assoluta. Questa sera, 15 luglio, andranno in onda altri due episodi che riveleranno nuovi particolari sulla vita privata del poliziotto e del suo legame con il padre di Roman, il ragazzo che ha adottato. Ecco la trama e il cast e quello che vedremo stasera a partire dalle 21:20. In primavera è stata girata la seconda stagione di Panda, grazie all'ottimo riscontro in termini di ascolto che la serie ha avuto in patria.

Sinossi della serie e trama degli episodi del 15 luglio

Victor Pandaloni, soprannominato Panda, è un ex poliziotto che si è ritirato dalla professione per vivere con suo figlio adottivo, Roman, in un angolo remoto e pacifico della Camargue gestendo un piccolo bar sulla spiaggia. Tuttavia, la sua tranquillità finisce quando il suo passato lo raggiunge, costringendolo a tornare in servizio, ma alle sue condizioni: senza violenza, senza armi e, soprattutto, non troppo presto al mattino. Tutto ciò infastidisce la sua collega Lola che è molto più rigorosa di lui

Nel primo episodio di questa sera, intitolato Il karaoke killer Lola e Panda, seguendo il caso dell'omicidio di un uomo, arrivano ad indagare sul locale di karaoke, l'Hacienda, di cui la vittima era un habitué. Nel frattempo, Roman, il cui vero padre è un criminale che Panda aveva affrontato anni prima, scopre l'attività di investigazione di Panda e lo incalza. Panda cerca di spiegargli tutto, ma non riesce a rivelargli il suo legame con Torres, il vero padre di Roman

Nell'episodio successivo intitolato Il mio nome è Panda, un fenicottero viene ucciso con un colpo di pistola e un revolver viene ritrovato in un canale. Panda e Lola, seguendo le tracce di questo strano delitto, arrivano ad una azienda agricola dove regna l'omertà e individuano una potenziale scena del crimine, con il proprietario in fuga e un lavoratore stagionale scomparso. Ma non c'è ancora un cadavere.

Cast di Panda