Panama: Charlie Weber nel cast del thriller con Mel Gibson

Panama, l'action thriller con star Mel Gibson, avrà nel proprio cast anche gli attori Charlie Weber e Victor Turpin. Alla regia del progetto ci sarà Mark Neveldine, già dietro la macchina da presa in occasione di Ghost Rider: Spirit of Vengeance.

Il lungometraggio intitolato Panama è stato scritto da Daniel Adams e William R. Barber. Al centro della trama ci sarà James Becker (Cole Hauser), un ex marine che deve intraprendere una missione sotto copertura per conto del suo ex comandante, Stark (Mel Gibson), per compiere un accordo con degli avversari di cui non ci si può fidare.

Charlie Weber avrà il ruolo di Hank Burns, un ex marine che viene ingaggiato da Stark per unirsi alla missione di Becker. Turpin interpreterà invece Brooklyn Rivera, un membro del gruppo rivoluzionario ribelle Contras, in opposizione al governo del Nicaragua.

Nel cast ci sarà anche Kate Katzman e le riprese si svolgeranno a Porto Rico.

Charlie Weber è conosciuto dal pubblico televisivo grazie alla serie Le regole del delitto perfetto, il progetto prodotto da Shonda Rhimes con star Viola Davis, attualmente disponibile nel catalogo di Netflix.