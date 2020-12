Pamela Tiffin: morta l'attrice di Straziami, ma di baci saziami

L'attrice Pamela Tiffin, è morta a New York il 4 dicembre 2020 all'età di 78 anni. Tra gli anni Sessanta e Settanta prese parte a numerose commedie italiane, venendo diretta da registi del calibro di Dino Risi e Steno, e recitando al fianco di giganti del nostro cinema come Marcello Mastroianni, Ugo Tognazzi e Nino Manfredi, come nel caso del film Straziami, ma di baci saziami.

Pamela Tiffin

Questa settimana si è chiusa in maniera triste e nostalgica per tutti gli amanti della commedia all'italiana. La scomparsa di Pamela Tiffin non può che far tornare alla mente gli anni d'oro dei film tutti da ridere che venivano prodotti nel nostro Paese. La maggior parte delle persone la ricordano per il ruolo della marchigiana Marisa Di Giovanni nel film di Dino Risi Straziami, ma di baci saziami che la vedeva protagonista insieme a Nino Manfredi e Ugo Tognazzi, ma sono diverse le opere che hanno portato Tiffin a lavorare insieme ai più grandi del nostro cinema. Nel 1965, ad esempio, interpretò Pepita nell'episodio "La moglie bionda" nel film Oggi, domani, dopodomani di Luciano Salce al fianco di Marcello Mastroianni. Nel 1972, invece, si cimentò nel genere western attraverso la pellicola Los Amigos di Paolo Cavara, in cui recitò con Franco Nero ed Anthony Quinn. Nella filmografia di Pamela Tiffin spiccano poi i suoi impegni in Uno, due, tre!, diretta da Billy Wilder, oppure in Cose di Cosa Nostra, diretta questa volta da Steno. Prima ancora di intraprendere la strada della recitazione, Tiffin portò avanti una carriera come modella: poco dopo essersi diplomata, infatti, si trasferì a New York e divenne ragazza copertina di Vogue, diventando una delle modelle più celebri (e pagate) della Grande Mela.

Pamela Tiffin ci lascia all'età di 78 anni. La notizia della sua scomparsa è stata data da suo marito, il filosofo italiano Edmondo Danon, e le figlie Echo Angelica ed Aurora.