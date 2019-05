Barbara D'Urso: il caso Pamela Prati al centro della decima puntata di Live - Non è la D'Urso

Barbara D'Urso torna con la decima puntata di Live - Non è la D'Urso, in onda stasera su Canale5 alle 21:20, in compagnia di Eliana Michelazzo per parlare del caso Pamela Prati-Mark Caltagirone.

Live - Non è la D'Urso, il programma serale di Barbara D'Urso, torna stasera su Canale5 alle 21:20 con la decima puntata. Che si prospetta ancora una volta all'insegna del giallo che sta infiammando il gossip da settimane: il matrimonio di Pamela Prati e Marco Caltagirone è mai stato una possibilità reale? L'imprenditore Mark Caltagirone esiste?

A differenza delle precedenti puntate sarà solo una l'ospite della serata, a meno di sorprese a cui d'altronde Barbara D'Urso ci ha abituati nel corso delle settimane. Insieme alla conduttrice ci sarà Eliana Michelozzo, la manager di Pamela Prati che proprio davanti al pubblico di Canale5 dovrebbe svelare l'identità di Mark Caltagirone: l'uomo, come sospettato non esisterebbe. Dichiarazioni shock e una puntata piena di scintille è dunque quello che aspetta il pubblico.

Questa sera a @LiveNoneladUrso scoprirete finalmente la VERITÀ sulla storia di Pamela Prati e Mark Caltagirone. Preparatevi a grandi rivelazioni, rimarrete sconvolti come è successo a me, per tutto quello che c’è dietro e che non avreste mai immaginato 😱😱 #noneladurso #laverita pic.twitter.com/SvFmC7sQrP — Barbara d'Urso (@carmelitadurso) 22 maggio 2019

Il caso Pamela Prati-Mark Caltagirone, d'altronde, occupa ormai da settimane la cronaca rosa italiana, e il suo continuo alimentarsi è dovuto in buona parte proprio allo spazio ricevuto in alcuni programmi di Canale5 come Live - Non è la D'Urso e Verissimo. La scorsa settimana tra gli ospiti c'era stata proprio la soubrette protagonista del giallo, che aveva però dimostrato di non gradire le illazioni sull'inesistenza del futuro marito. La confessione della Michelozzo, che ha promesso di svelare la magagna imbastita dalla socia Pamela Perricciolo con la complicità della Prati, promette però di chiudere per sempre il caso.

La puntata di stasera dovrebbe concludersi intorno alle 23:30, dunque prima del solito, per lasciare spazio all'informazione elettorale in vista delle europee di domenica 26 maggio.