Pamela Anderson debutterà a Broadway nel musical Chicago

Pamela Anderson sta per tornare in scena, ma non in tv o al cinema, bensì sui palchi più importanti di Broadway nel musical Chicago.

Una delle celebrità più famose al mondo, ovvero Pamela Anderson, sta per tornare con una nuova performance: la star di Baywatch debutterà a Broadway, in uno dei musical più famosi di tutti i tempi, ovvero Chicago.

Wallpaper di Pamela Anderson

Pamela Anderson, infatti, interpreterà Roxie Hart, protagonista di Chicago, dal 12 aprile al 5 giugno all'Ambassador Theatre, uno dei più importanti di Broadway a New York. Un ruolo inusuale per lei, sex symbol degli anni '90, che però ha subito accettato. Ecco cosa ha detto in una dichiarazione ufficiale:

"Sono sempre stato una grande fan del lavoro di Bob Fosse e Gwen Verdon. Interpretare Roxy è un sogno che si realizza"

Pamela Anderson ha spiegato di apprezzare molto il lavoro degli autori del musical, che non vede l'ora di interpretare: "Eseguendo Fosse, non hai tempo per entrare nella tua testa. Non puoi ballare, cantare e pensare allo stesso tempo. C'è una libertà, una gioia unica nel sapere che è tutta una questione di lavoro. Interpretare Roxie Hart è una dolce fuga per me"

Pamela Anderson: un documentario Netflix racconterà la sua vita

Una vera e propria femme fatale, il ruolo di Roxie è stato creato nel 1975 da Gwen Verdon, con Ann Reinking che ha interpretato il ruolo quando il revival è stato inaugurato nel 1996.

Chicago ha recentemente celebrato il suo 25° anniversario, ha vinto sei Tony Awards nel 1997, tra cui quello per il miglior revival musicale. Prodotto da Barry e Fran Weissler, il revival è diretto da Walter Bobbie, con la coreografia della compianta Ann Reinking.