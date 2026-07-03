Palio di Siena oggi in tv: orario, dove vederlo, contrade, cavalli e fantini

Il Palio di Siena torna oggi in diretta tv da Piazza del Campo. Scopri l'orario della corsa, dove seguirla in televisione, i telecronisti e l'elenco completo delle Contrade, dei cavalli e dei fantini.

Il grande giorno è arrivato. Il Palio di Siena torna oggi a emozionare milioni di appassionati con la storica corsa in Piazza del Campo, uno degli eventi più iconici della tradizione italiana. La manifestazione sarà trasmessa in diretta televisiva, con un'ampia copertura dedicata all'avvicinamento alla gara e al racconto delle Contrade protagoniste. Ecco l'orario della diretta, dove seguire il Palio in tv e l'elenco completo di cavalli e fantini in gara.

Dopo il rinvio per maltempo, il grande spettacolo del Palio di Siena torna protagonista in televisione, oggi venerdì 3 luglio, a partire dalle 17:10, La7 trasmetterà in diretta esclusiva una delle manifestazioni più iconiche della tradizione italiana, seguita ogni anno da milioni di telespettatori. Tra storia, rivalità secolari e spettacolo, Piazza del Campo sarà ancora una volta il palcoscenico della celebre corsa tra le Contrade.

La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, affiancato dallo storico Giovanni Mazzini, che accompagneranno il pubblico nel racconto della gara e dei suoi significati più profondi. Il secondo appuntamento con il Palio è già fissato per il 16 agosto, sempre in diretta su La7.

Giovanni Mazzini e Pierluigi Pardo

Nel corso della diretta, Andrea Milluzzi accompagnerà i telespettatori alla scoperta dell'atmosfera che precede la corsa, con servizi dedicati ai preparativi, ai retroscena e agli aneddoti che coinvolgono l'intera città. Elena Testi, invece, sarà in collegamento dalla Sala del Mappamondo del Comune di Siena, dove commenterà l'evento insieme agli ospiti presenti.

Il programma prevede alle 17:15 la sfilata del drappello dei Carabinieri a cavallo, subito dopo ci sarà l'ingresso del Corteo Storico in Piazza del Campo. Alle 19.30 i cavalli usciranno dal Cortile del Podestà per la corsa. L'accesso alla 'conchiglia' sarà consentito dalle 16:30 alle 18:30, fino a un massimo di circa 15mila persone, esclusivamente da via Dupré.

Fantini e cavalli del Palio di Siena 2026: tutte le Contrade in gara

Ecco gli abbinamenti ufficiali tra fantini e cavalli per il Palio del 3 luglio: