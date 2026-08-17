Palio di Siena oggi in TV: orario, dove vederlo, contrade, cavalli e fantini

Il Palio di Siena torna oggi, lunedì 17 agosto, dopo il rinvio della Carriera prevista per domenica 16 agosto a causa del maltempo. La pioggia ha reso impraticabile il tufo di Piazza del Campo e l'esposizione della bandiera verde ha ufficializzato l'annullamento della corsa. Il Palio è stato così rinviato di 24 ore.

L'attesa è ora tutta per il ritorno in Piazza del Campo delle dieci Contrade protagoniste del Palio dell'Assunta. Per gli spettatori che seguiranno la manifestazione da casa, l'appuntamento è anche in televisione, con una lunga diretta dedicata all'avvicinamento alla gara e al racconto delle Contrade.

Palio di Siena oggi in TV: orario e dove vedere la diretta

Il Palio di Siena del 17 agosto sarà trasmesso in chiaro su La7. L'appuntamento televisivo è fissato alle 16:45, con la diretta da Piazza del Campo e la copertura delle fasi che accompagneranno gli spettatori fino alla Carriera.

La telecronaca è affidata a Pierluigi Pardo e Giovanni Mazzini. Una lunga diretta televisiva accompagnerà così il pubblico nel cuore della manifestazione, tra il Corteo Storico, l'ingresso delle Contrade e tutti i momenti che precedono la corsa.

Dopo il rinvio causato dal maltempo, dunque, il Palio torna oggi con il programma previsto per il recupero. L'uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà è fissata alle 19:00.

Palio di Siena, le dieci Contrade: cavalli e fantini in gara

Sono dieci le Contrade che si sfideranno oggi in Piazza del Campo. Sette partecipano di diritto: Selva, Chiocciola, Oca, Nicchio, Lupa, Istrice e Torre. Le altre tre sono state estratte: la Torre ha estratto la Giraffa, la Lupa ha estratto l'Onda e la Chiocciola ha estratto l'Aquila. Ecco gli abbinamenti ufficiali tra contrade, fantini e cavalli per il Palio