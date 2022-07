Palinsesti Sky 2022/2023, le serie tv italiane: Sydney Sibilia racconta gli 883, tornano Petra e Romulus

La presentazione dei nuovi palinsesti Sky 2022/2023 ha confermato un trend già chiaro nella scorsa stagione: le serie italiane saranno ancora una volta uno dei maggiori traini della piattaforma.

Tante le novità annunciate, e altrettanti i graditi ritorni: non avevano mai diretto una serie tv Valeria Golino e Sydney Sibilia, che nella prossima stagione, invece, ci porteranno alla scoperta del romanzo postumo di Goliarda Sapienza e della vera storia degli 883.

Esordio assoluto anche per i fratelli D'Innocenzo, alle prese con Dostoevskij (con Filippo Timi nei panni del protagonista), mentre Francesco Montanari, a 14 anni da Romanzo Criminale, tornerà su Sky per interpretare Il grande gioco, serie sul calciomercato.

Ecco tutte le serie italiane targate Sky Original della stagione 2022/2023:

L'ARTE DELLA GIOIA: il debutto assoluto da regista di una serie TV di Valeria Golino . Dall'omonimo romanzo postumo di Goliarda Sapienza (edito da Giulio Einaudi Editore), rifiutato per tanto tempo dalle case editrici italiane fino a raggiungere il successo all'estero, la serie - prodotta da Sky e HT Film - racconta la storia di una ragazzina della Sicilia di inizio '900 che scopre la sessualità e il desiderio di una vita migliore di quella che ha sempre avuto. Spregiudicata, sensuale e coraggiosa, Modesta è una protagonista unica e precorritrice dei tempi. Animata da un insaziabile desiderio di conoscenza, di amore e di libertà, si troverà per questo a scontrarsi con le regole della società della sua epoca e, spesso, obbligata a fare scelte estreme per vivere la propria vita come meglio crede. Scritta da Valeria Golino, Francesca Marciano, Valia Santella, Luca Infascelli e Stefano Sardo, sarà girata prevalentemente in Sicilia. Le riprese inizieranno nel 2022.

HANNO UCCISO L'UOMO RAGNO - LA VERA STORIA DEGLI 883: una nuova dramedy Sky Original che arriverà prossimamente su Sky e in streaming su NOW. Ispirata alla vera storia di Max Pezzali e Mauro Repetto, capaci di dar vita, da giovanissimi, a un progetto - gli 883 - diventato un vero e proprio fenomeno nazionale e generazionale, la serie sarà prodotta da Sky e Groenlandia. Hanno ucciso l'Uomo Ragno - La vera storia degli 883 sarà diretta da Sydney Sibilia (Smetto quando voglio, L'incredibile storia dell'Isola delle Rose), alla sua prima serie tv, e da lui scritta con Chiara Laudani, Francesco Agostini e Giorgio Nerone. Max Pezzali e Mauro Repetto, meglio conosciuti come gli 883, contro ogni aspettativa hanno cambiato la musica italiana degli anni '90. Gli adolescenti Max e Mauro sono degli sfigati a detta di tutti. Quando però iniziano a scrivere canzoni insieme, queste diventano immediatamente delle hit, sorprendendo tutti, in primis loro stessi, e rendendoli icone che ancora oggi fanno cantare ed emozionare generazioni di fan.

CALL MY AGENT - ITALIA: remake del cult francese Chiami il mio agente!. Una serie Sky Original in sei episodi prodotta da Sky e Palomar, diretta da Luca Ribuoli (Speravo de morì prima, La mafia uccide solo d'estate, Noi) e scritta da Lisa Nur Sultan (Sulla mia pelle, 7 donne e un mistero, Studio Battaglia). Le vicissitudini della potente agenzia CMA e le disavventure dei suoi soci, alle prese con le carriere delle più grandi star del cinema italiano, in un viaggio ironico e dissacrante dietro le quinte del nostro showbiz.

Nella versione italiana si sposta da Parigi a Roma l'agenzia di management di attori al centro del racconto, e così le vicende, fra lavoro e vita privata, dei suoi carismatici agenti e dei loro assistenti. Annunciato oggi il cast della serie: Michele Di Mauro, Sara Drago, Maurizio Lastrico e Marzia Ubaldi interpreteranno gli agenti di alcuni fra i più grandi nomi del mondo dello spettacolo italiano, tutti alle prese con tragicomiche problematiche da risolvere in ciascun episodio, in una escalation di conflitti. Straordinario il cast di guest star: nei panni di loro stessi saranno Stefano Accorsi, Paola Cortellesi, Matilda De Angelis, Pierfrancesco Favino, Corrado Guzzanti e Paolo Sorrentino a dare filo da torcere agli agenti e ai loro assistenti, questi ultimi interpretati da Sara Lazzaro, Francesco Russo, Paola Buratto. E con Paola Kaze Formisano nel ruolo di Sofia, la receptionist dell'agenzia, ed Emanuela Fanelli in un ruolo ricorrente.