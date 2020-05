Padre Pio: stasera su Canale 5 la miniserie con Sergio Castellitto

Stasera su Canale 5, dalle 21:20, torna in replica Padre Pio, la miniserie tv diretta nel 2000 da Carlo Carlei, con Sergio Castellitto protagonista assoluto nei panni del frate di Pietrelcina.

Prodotta in occasione della chiusura della causa di beatificazione di Padre Pio, la miniserie ripercorre la vita di Padre Pio (Sergio Castellitto) in un susseguirsi di eventi prodigiosi che hanno presto portato la sua fama ben oltre i confini locali: stimmate, profezie, guarigioni inspiegabili. Nell'arco della sua esistenza è riuscito come nessuno ad attrarre un seguito di devoti tale da suscitare sospetti e invidie all'interno della Chiesa stessa.

La narrazione di Padre Pio procede in flashback perchè comincia quando il frate è ormai prossimo alla dipartita. La mezzanotte del 22 settembre 1968 è da poco passata e nella piazza stracolma di fedeli in attesa della prima messa si ferma un'auto dalla quale scende un Prelato arrivato da Roma a titolo personale. In realtà è mandato dal Sant'Uffizio per smascherare quello che per decenni è stato ritenuto un fenomeno medievale. Padre Pio non si sottrae all'ultimo interrogatorio. Spronato dalle domande provocatorie del Visitatore, comincia a raccontare la sua vita.